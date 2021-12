Tři důvody, proč bude rok 2022 mnohem méně děsivý než ten letošní

Je tu ten kouzelný čas mezi Vánocemi a Novým rokem, kdy se medvědi probouzejí ze zimního spánku a dávají nám dlouhé seznamy důvodů, proč se nadcházejících měsíců bát. Z dlouhodobé perspektivy však mají riziková aktiva tendenci v čase stoupat a vítězí tak obvykle optimisté. A na příští rok jsou tu hned tři důvody k optimismu.



1. Méně neznámých



Je toho sice ještě hodně, co o post-covidovém světě nevíme, ale víme toho mnohem víc než před 12 měsíci. Jednak jsme viděli, jak vlády a občané reagují na propuknutí nových variant od delty až po omikrony. Máme tedy k dispozici určitou reakční funkci v komunitách, a tím i dopad na ekonomiku. Díky tomu je snazší promítnout nové zprávy do ceny aktiv.

Za další můžeme v klidu hodit do koše nejdivočejších teorie o změně spotřebitelských návyků a světového řádu. Podoba věcí budoucích se již trochu poodhalila. Více lidí bude pracovat z domova, ale města to nevylidní. Pravděpodobně bude mnohem méně služebních cest, ale lidé neztratili svou zálibu v zahraniční dovolené.



To vytváří příležitosti pro navýšení výnosů prostřednictvím aktivní správy. Nejde o důvod, proč být celkově medvědí k růstu a riziku.



2. Prostor pro holubičí překvapení



Reakce trhu na politiku centrálních bank není funkcí toho, co dělají tvůrci politik. Je funkcí toho, co dělají ve vztahu k tomu, co od nich obchodníci očekávají. Tím, že politici vyslali jasný jestřábí signál, si nechali v příštím roce prostor pro holubičtější, i když stále přísnější politiku.



Situace, kdy obchodníci již téměř nacenili tři navýšení sazeb Fedem, navýšení o dalších 85 bazických bodů Bank of England a dokonce i zpřísnění ze strany ECB, vytváří příležitost, že se bude z těchto očekávání v roce 2022 pomalu ustupovat. S každým zasedáním, při kterém se odsune utažení či navýšení sazeb a kdy kohoutky politik zůstanou otevřené, klesnou reálné sazby níže a akcie naopak porostou.



3. Nižší tlak v dodavatelském řetězci



Skřípající dodavatelské řetězce, které odrážejí a zesilují dva výše uvedené faktory, zvládly vánoční nápor bez známek větších problémů, kterých se někteří obávali. A to dokonce i v případě brexitem zasažené Británie. A když to zvládly v této části roku, zvládnou to kdykoli.



Náklady na dopravu, dodací lhůty čipů a ceny komodit se také zlepšily oproti období nejhoršího napětí – říjnu. Index Baltic Dry a další ukazatele přepravních nákladů klesly z maxim, ceny komodit podle Bloomberg Commodity Index jsou 5 % pod svým maximem a z automobilového sektoru přicházejí neoficiální zprávy, že se nedostatek čipů zmírňuje.



Stojí za zmínku, že aby tyto faktory podporovaly inflaci, musí zůstat nejen vyšší, ale musí nadále růst. Vzhledem k tomu, že se tomu neděje, tlačí se na tvůrce politik, aby zvyšovali sazby.



Tyto tři faktory společně tvoří mocnou sílu tvarující výhled na příští rok a dávají dostatek důvodů, proč být na rizikových aktivech býčí.

Zdroj: Bloomberg