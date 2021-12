Celosvětové HDP příští rok zřejmě poprvé překoná hranici 100 bilionů dolarů

Celosvětový hrubý domácí produkt již v příštím roce poprvé překoná hranici 100 bilionů dolarů. Předpověděla to podle agentury Reuters britská poradenská společnost Cebr. Loni přitom předpokládala, že globální HDP tuto hranici pokoří až v roce 2024.



Cebr nyní očekává, že Čína vystřídá Spojené státy na postu největší ekonomiky světa v roce 2030, tedy o dva roky později, než předpovídala loni. Indie, která je letos na sedmé příčce, by v příštím roce měla z hlediska výkonu ekonomiky předstihnout Francii a v následujícím roce Británii, píše Reuters.



"Důležitou otázkou tohoto desetiletí je, jak se světové ekonomiky vypořádají s inflací," uvedl náměstek předsedy společnosti Cebr Douglas McWilliams. Varoval, že pokud se inflace nedostane pod kontrolu, mohla by světová ekonomika v roce 2023 nebo 2024 čelit recesi.



Zpráva společnosti Cebr rovněž uvádí, že Německo by se mělo v roce 2033 z hlediska ekonomického výkonu dostat před Japonsko. Rusko by se pak do roku 2036 mohlo dostat mezi deset největších ekonomik světa.



Japonsko je nyní třetí největší ekonomikou světa za USA a Čínou. Německu patří čtvrtá příčka a Rusku dvanáctá, plyne z údajů společnosti Cebr.