PayPal chystá vytvoření vlastní kryptoměny, naznačuje jeho aplikace

Společnost PayPal Holdings Inc. zkoumá možnosti spuštění vlastní kryptoměny, tzv. stablecoinu. Společnost to potvrdila agentuře Bloomberg poté, co byly v její aplikaci pro iPhony objeveny důkazy o takovém kroku. Nalezl je vývojář Steve Moser a o informaci se podělil s agenturou Bloomberg. Skrytý kód a obrázky ukazují práci na něčem, co se jmenuje "mince PayPal". Kód naznačuje, že mince by měla být krytá americkým dolarem.



Mluvčí PayPalu uvedla, že obrázky a kód uvnitř aplikace pocházejí z nedávného interního hackathonu, tedy akce, při níž se spojují technici, aby rychle prozkoumali a vytvořili nové produkty, které se však možná nikdy nedočkají zveřejnění nebo budou v konečné verzi výrazně pozměněné.



Společnost PayPal se v posledních měsících výrazně angažovala na poli kryptoměn. Spustila nové funkce pro nákup a držení digitálních mincí a také pro možnost platit za nákupy pomocí těchto peněz.



PayPal není prvním technologickým gigantem, který zkoumá možnost spuštění vlastní kryptoměny. Firma Meta Platforms, dříve , pomáhá vyvíjet vlastní stablecoin nazvaný diem.



Stablecoin je formou kryptoměny, která je vytvořena tak, aby minimalizovala nestabilitu ceny běžnou u klasických kryptoměn, jako jsou bitcoiny. Je proto vázána na určitá aktiva, jako jsou peníze, zlato nebo kovy. Je tak teoreticky vhodnější pro platby a převody peněz.

Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE . Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.