PayPal kupuje japonskou firmu Paidy za 2,7 miliardy dolarů

Americký platební gigant PayPal Holdings koupí za 2,7 miliardy USD (58 miliard Kč) japonskou společnost Paidy nabízející odložení plateb za nákup. PayPal tak posílí vedoucí pozici v odvětví, které nyní zažívá rozkvět podpořený pandemií, uvedla agentura Reuters.



PayPal využívá rostoucí popularity odvětví odložených plateb označovaného jako BNPL, což je zkratka z anglických slov Buy Now, Pay Later (kup teď, zaplať později). Odložené platby se loni staly mezi spotřebiteli velmi oblíbené a z okrajového sektoru se z nich stal hlavní proud. Nedávno koupila konkurenční platební firma Square australskou firmu zaměřenou na odložené platby Afterpay za 29 miliard USD.



Akvizice posílí pozici PayPal na japonském trhu, který je třetím největším trhem pro elektronický prodej na světě. Objem nákupů přes internet se v zemi za posledních deset let více než ztrojnásobil na zhruba 200 miliard USD. Více než dvě třetiny nákupů se ale stále platí v hotovosti. PayPal je již nyní považován za lídra na trhu BNPL.



Paidy má více než šest milionů registrovaných uživatelů. Jeho služba nabízí spotřebitelům možnost nakoupit po internetu a poté každý měsíc zaplatit splátku za nákup v kamenném obchodě nebo bankovním převodem. Mezi investory firmy patří Soros Capital Management, a japonský obchodní dům Itochu. I po akvizici si zachová značku a stávající aktivity. Transakce by měla být dokončena ve čtvrtém čtvrtletí.



Firmě PayPal výrazně pomohla pandemie nemoci covid-19, protože více lidí využívalo jejích služeb při nakupování na internetu a placení, aby nemuseli vycházet ven. Také firmy, které začaly prodávat přes internet, často využily služeb PayPal. Počet aktivních zákaznických účtů firmy tak nyní činí více než 400 milionů.