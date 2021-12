10 klíčových událostí na kryptoměnách v letošním roce

Letošek byl pro trh s kryptoměnami rekordní. Jeho hodnota v listopadu krátce překonala až 3 biliony dolarů. Bitcoin, největší kryptoměna podle tržní hodnoty, a ethereum, druhá největší, dosáhly historických maxim. Ale i ostatní kryptoměny jako dogecoin zaznamenaly nárůst popularity.



Další typ digitálních aktiv – nezaměnitelné tokeny neboli NFT navázané na umělecká díla se prodávaly ve velkých aukčních domech, jako jsou Sotheby’s a Christie’s, za miliony dolarů. Kromě umění vzrostla hodnota také NFT napojených na aktiva ve hrách.

Blockchainové aplikace, včetně decentralizovaného financování (DeFi), získaly zájem maloobchodních i institucionálních investorů, což vedlo k růstu Web3, decentralizované iterace internetu založené na blockchainové technologii.



To vše letos pomohlo kryptoměnám prosadit se. Jejich ceny však byly volatilní. Zde je výběr 10 klíčových událostí letošního roku, které zatřásly hodnotou těchto digitálních aktiv.

1. Bitcoin poprvé překonal 1 bilion dolarů v tržní hodnotě



19. února bitcoin poprvé dosáhl tržní hodnoty 1 bilionu dolarů. Tento milník překonal poté, co tuto kryptoměnu začaly podporovat velcí institucionální investoři a významné finanční společnosti. Společnosti jako , Square a MicroStrategy rovněž umožnily nákup bitcoinů.



2. Po prodeji NFT na umělecké dílo za 69 milionů dolarů narostl zájem o NFT



Když Mike Winkelmann, umělec známý jako Beeple, prodal v březnu své dílo „Everydays: The First 5000 Days“ jako NFT, šlo z mnoha důvodů o historický okamžik. Za prvé, prodej uskutečnila aukční síň Christie’s a zároveň poprvé povolila platbu i ethereem. A prodejní cena 69,3 milionů dolarů byla v té době za NFT rekordní. Tento prodej rovněž zahájil mainstreamové pokrytí NFT.

Celkově si trh s NFT letos zapsal svůj „dosud nejlepší rok“ s objemem obchodů přes 23 miliard USD, uvedla zpráva analytické platformy DappRadar. Blockchainová metaverza měla objem obchodů přes 500 milionů USD a herní NFT aktiva získala 4,5 miliardy USD v objemu obchodů.



3. Elon Musk vyhnal dogecoin na rekordní maximum



V květnu, těsně předtím, než Elon Musk debutoval v pořadu „Saturday Night Live“, začala cena dogecoinu stoupat. 8. května, v den, kdy se Musk ve zmíněné show objevil, dosáhl dogecoin historického maxima kolem 73 centů, podle údajů Coin Gecko. Jeho cena ale z tohoto vrcholu po Muskově výstupu zase rychle ustoupila a dogecoin v jednu chvíli klesl až o 29,5 %.

Přesto jde o reprezentativní příklad vývoje této kryptoměny v tomto roce připomínajícím horskou dráhu. A většina z těchto zvratů měla co do činění právě s Muskem. Rally na dogecoinu začala poprvé v únoru po sérii Muskových tweetů a od té doby je generální ředitel společnosti a SpaceX vytrvalým zastáncem této kryptoměny.



4. Salvador zavedl bitcoin jako zákonné platidlo



V červnu Salvador schválil nový zákon o zavedení bitcoinu jako zákonného platidla a stal se tak první zemí, která tak učinila. Tento zákon umožňuje používat bitcoin pro platby za zboží a daně. Firmy zde mohou oceňovat své zboží v bitcoinech a směnárny nepodléhají dani z kapitálových výnosů, uvedla CNBC.



5. Ethereum spustilo EIP-1559 a připravuje se na Eth2



V srpnu byl spuštěn velký upgrade etherea. Tato aktualizace pojmenovaná London zahrnovala návrh na zlepšení (EIP 1559), který změnil způsob, jakým se odhadují transakční poplatky neboli „gas fees“. A také zahájil omezení nabídky etherea.



Vývojáři etherea se navíc připravovali na nadcházející změnu sítě prostřednictvím řady upgradů v průběhu roku. V současné době ethereum funguje tak, že těžaři spolu soupeří o vyřešení složitých výpočetních úkonů pro validování transakcí. Tento model je kritizován za svůj dopad na životní prostředí, protože vyžaduje extrémní množství počítačového výkonu. V roce 2022 proto plánuje ethereum přejít na model, kde mohou uživatelé ověřovat transakce pouze podle toho, kolik coinů drží, a ne energeticky náročnými operacemi. Tento krok je součástí začlenění do etherea 2.0 neboli Eth2 a bude mít obrovský dopad, protože změní infrastrukturu etherea a ukončí tak zastaralou těžbu.



6. Bylo ukradeno přes 600 milionů dolarů při rekordním hacku na DeFi platformu



V srpnu byla napadena DeFi platforma Poly Network a bylo z ní ukradeno přes 600 milionů dolarů, když hacker podle odborníků využil problému v kódu sítě. Přestože se ukradené prostředky podařilo vrátit, šlo o jednu z největších krádeží kryptoměn vůbec.



Podle zprávy blockchainové analytické firmy Chainalysis se letos v kryptoměnových podvodech celosvětově ukradlo přes 7,7 miliardy dolarů. To je o 81 % více než v roce 2020. Největší podíl představovaly tzv. rug pulls. Jde o druh podvodu, kdy vývojáři opustí projekt a ponechají si finanční prostředky investorů. V roce 2021 dosáhly podvody typu rug pulls částky 2,8 miliardy dolarů a představovaly tak 37 % všech výnosů z podvodů s kryptoměnami, ve srovnání s pouhým 1 % v roce 2020, píše Chainalysis.



7. Čína (opět) zakázala kryptoměny



V září čínská centrální banka potvrdila pokračující represe vůči kryptoměnám. Podle informací na svých webových stránkách jsou všechny aktivity související s kryptoměnami v Číně nezákonné, včetně služeb, jako je obchodování s digitálními aktivy, párování objednávek či vydávání tokenů a derivátů. Kromě toho jsou také nezákonné zahraniční kryptoburzy poskytující služby na pevninské Číně, uvedla banka.



Další zásah Číny proti těžbě bitcoinů v průběhu roku tento trh změnil a podle dat z University of Cambridge se USA staly pro těžaře bitcoinů destinací číslo 1. Údaje uvádějí, že 35,4 % kolektivní výpočetní síly všech těžařů bitcoinu bylo k červenci v USA, čímž USA poprvé předběhly Čínu.



8. Spuštění prvního ETF na bitcoinová futures v USA



V říjnu se na newyorské burze cenných papírů poprvé představilo ETF ProShares na bitcoinová futures pod tickerem „BITO“, které sleduje kontrakty spekulující na budoucí cenu bitcoinů. Šlo tak o jednu z „největších premiér v historii ETF,“ napsala CNBC.



9. Spuštění prvního upgradu na bitcoin po čtyřech letech



Taproot, vysoce očekávaný upgrade na bitcoin, vyšel v platnost v listopadu a šlo o první velký upgrade bitcoinu od roku 2017. Taproot zavedl tzv. Schnorr podpisy, které pomáhají, aby byly bitcoinové transakce privátnější, efektivnější a levnější.



10. Snahy o regulaci kryptoměn a krypto lobbisté



V průběhu roku se zvýšily snahy o regulaci kryptoměn. Předseda americké Komise pro cenné papíry a burzu Gary Gensler otevřeně prosazoval vytvoření regulačního rámce pro kryptoměny. Předseda Fedu Jerome Powell a ministryně financí Janet Yellenová opakovaně varovali před kryptoměnami, a to zejména stablecoiny, a označili celou třídu těchto aktiv za volatilní a spekulativní.



V listopadu prezident Joe Biden podepsal zákon o infrastruktuře, který zahrnuje i ustanovení daňového výkaznictví na digitální aktiva, jako jsou kryptoměny a NFT. Kryptoměnoví „brokeři“, což jsou hlavně směnárny, budou muset vyplňovat formuláře a zveřejňovat tak, kdo jsou jejich zákazníci. Firmy a burzy budou také muset hlásit, když obdrží více než 10 000 dolarů v kryptoměně. To způsobilo erupci obav ze strany kryptoměnové komunity a objevilo se i mnoho lobbistů, kteří prosazují větší jasnost ohledně definice „brokera“.



Disclaimer:



Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.