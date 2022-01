Fond, za kterým je Gates, chce investovat až 15 miliard USD do čisté technologie

Investiční fond Breakthrough Energy Catalyst, za kterým stojí zakladatel společnosti a miliardář Bill Gates, plánuje investovat až 15 miliard USD (přes 323 miliard Kč) do projektů zaměřených na čistou technologii v USA, Británii a Evropské unii. V rozhovoru s listem Financial Times (FT) to řekl výkonný ředitel tohoto soukromo-veřejného fondu Jonah Goldman.



V počátcích se BEC chce zaměřit na přímé zachycování vzduchu, zelený vodík, dlouhodobé skladování energie a udržitelné pohonné hmoty pro letectví. Plánuje investovat do velkých projektů, které by jinak nebyly finančně životaschopné, a bude poskytovat podporu prostřednictvím dobročinných darů, dílčích kapitálových investic a dohod o odběru produktů.



Fond BEC spadá pod skupinu Breakthrough Energy Group, kterou Gates založil v roce 2015. Zatím získal od podniků a charitativních organizací více než 1,5 miliardy USD. Plánuje však investovat až desetinásobek této částky za pomoci inovativních finančních struktur a dohod o partnerství.



BEC se také zaměří na vytvoření trhů pro zelené produkty a technologie a snížení nákladů na výrobu surovin, jako je zelená ocel a zelený vodík. Jeho cílem je také snížit takzvanou zelenou přirážku k produktům jako udržitelný letecký benzin. Zelená přirážka jsou dodatečné náklady na zelený produkt ve srovnání s podobným produktem, který ale není udržitelný, jako například běžné letecké palivo. BEC očekává, že nebude mít běžnou návratnost svých investic.



Breakthrough Energy na svých internetových stránkách popisuje BEC jako program, který má ukázat, jak lze financovat, vyrábět a nakupovat nová řešení, která budou základem nízkouhlíkového hospodářství.



BEC loni v září oznámil, že si zajistil investice od firem , , , American Airlines, Boston Consulting Group, ArcelorMittal a . Získal podporu také od amerického ministerstva energetiky a Evropské komise.