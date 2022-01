FAANG a „nové technologie“, nebo radši ty „staré, které skutečně otáčí světem“?

Brent Thill, který v Jefferies pokrývá velké technologické firmy, hovořil na CNBC o tom, které akcie si podle něj letos povedou nejlépe. Největší výhrou by měl být , mimo jiné proto, že v roce 2021 mohutně investoval do logistiky, a to by se mělo v roce letošním projevit na jeho výsledcích. Atraktivní by měl být i , který ukazuje, že je schopen expandovat za hranice svých tradičních platforem a dostatečně inovovat.



Cílové ceny Jefferies u obou zmíněných akcií implikují zhruba 20% potenciál pro posílení, podobné je to u Alphabetu. Ten měl „fenomenální rok“, který v letošním roce jen těžko zopakuje. Nicméně i tak se nachází ve výhodné situaci a slibně se mu rozjíždí řada nových aktivit. K tomu analytik dodal, že historicky jsou sudé roky pro Google horší než ty liché. Také to by napovídalo, že i když bude letošní rok firmě přát, nemusí to být tolik jako loni.



Ohledně analytik uvedl, že pocítí ochlazování poptávky po svých produktech, která byla v předchozím období znatelně posílena pandemií a s ní souvisejícími změnami. Akcie této firmy a společnost samotná tak nebudou excelovat, ale celkově si také povedou dobře. Jaké je ale riziko, že se propadnou poměrně vysoké valuace zmiňovaných firem? Thill míní, že jen omezené, protože řada z nich má odolný podnikatelský model, který těží z dlouhodobých trendů. Příkladem mohou být cloudové služby.

Prudká valuační korekce je tedy nepravděpodobná, ale to neplatí o možnosti určitého snížení valuací. Jeho sílu bude limitovat i to, že se jen tak neposuneme z digitálního světa, do kterého nás přesunula pandemie, míní analytik. Něco jiného ale může být situace u menších technologických firem. Některé z nich se totiž obchodují za čtyřiceti či padesátinásobek tržeb a u takových skutečně hrozí, že dojde ke znatelnému poklesu valuací. Něčeho takového by se Thill podle svých slov obával u společností typu Asana.Poněkud rozdílný pohled na další vývoj v technologiích má investor David L. Bahnsen. Ten se domnívá, že budoucnost bude přát technologickým firmám, ne však těm známým a populárním, ale těm, které „skutečně otáčí světem“. Jde o „staré technologie“, které jsou nutné pro to, aby fungovaly ty nové. Zástupci tohoto segmentu jsou , a . Následující obrázek ukazuje jejich PE a dividendové výnosy z konce roku 2021:

Zdroj: CNBCNa tyto společnosti se podle experta trochu zapomnělo, protože nedosahují takového růstu jako třeba společnosti ve skupině FAANG. Jde spíše o „hodnotové akcie s růstovým katalyzátorem“ a dlouhodobé sázky, jejichž atraktivita je dána i valuacemi. Podle experta se tak jedná o akcie, které v budoucnu nabídnou silný růst ceny a čekání na něj bude doprovázet relativně vysoký dividendový výnos Zdroj: CNBC