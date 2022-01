Londýnskou komoditní burzu zasáhl výpadek, Komerční banka a Erste dostaly novou cílovou cenu

Komoditní burzu London Metal Exchange zasáhl výpadek. Pfizer vyvíjí hybridní vakcínu proti omikronu. Předseda Fedu Jerome Powell řekl, že centrální banka zabrání vyšší inflaci v zakořenění a i dostaly novou cílovou cenu.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,6 %, FTSE 1000 +0,4 % a DAX + 0,5 %.

dostala novou vyšší cílovou cenu 50,20 EUR (dříve 29,50 EUR) od Wood & Co a nové nižší doporučení od Keefe Bruyette & Woods „market perform“.



Komerční banka dostala rovněž vyšší cílovou cenu od Wood & Co 1 126 Kč (dříve 928 Kč).



Světoví obchodníci s kovy se potýkají s odstávkou na nejdůležitější burze v tomto odvětví, kde každý den změní majitele kontrakty za více než 60 miliard dolarů. Výpadek proudu v datovém centru třetí strany totiž na burze London Metal Exchange způsobil problémy s konektivitou, což odřízlo některé obchodníky od místa, které určuje globální ceny za komodity od mědi až po hliník.



Americký Senát je připraven tento týden hlasovat o návrhu zákona na nové přísné sankce na plynovod Nord Stream 2, a to v době, kdy jsou američtí a ruští představitelé v rané fázi jednání, jehož cílem je zmírnit napětí ohledně ruských jednotek poblíž Ukrajiny. Proti plynovodu vedoucím z Ruska do Německa je v Kongresu široká opozice.



Pfizer vyvíjí hybridní vakcínu, která kombinuje tu původní s novou, která chrání proti vysoce přenosné variantě omikron, řekl nejvyšší představitel tohoto farmaceutického gigantu.



Generální ředitel Airbusu varoval před vyhlídkami tohoto výrobce letadel na letošní rok, přičemž jmenoval rozšíření omikronu v Číně, jeho největším trhu pro dodávky letadel. V Hongkongu bude cestujícím v letecké dopravě z takzvané skupiny A nebo z vysoce rizikových zemí zakázán tranzit přes mezinárodní letiště v Hongkongu, uvedla agentura Bloomberg.



Předseda Fedu Jerome Powell řekl, že centrální banka zabrání vyšší inflaci v zakořenění a zároveň varoval, že postpandemická ekonomika může vypadat jinak než předchozí expanze. Vzhledem k náznakům, že Fed letos zvýší sazby čtyřikrát o čtvrt procentního bodu, a to tempem, jakým se budou pohybovat trhy, se obchodníci budou brzy snažit chránit se před rizikem ještě rychlejšího utahování.