Amerika zavelela k dalšímu ústupu. Techy pod palbou

Dopoledne to ještě vypadalo, že se akcie místy chtějí nadechnout. Také výnosy dluhopisů přechodně zamířily dolů, což vypadalo slibně. Odpolední vývoj je však už jednoznačně negativní, a to zvláště po otevření Wall Street. Znovu to nejvíce odnášejí technologie, když Nasdaq ztrácel až 2,5 procenta. Dostává se tak poprvé od loňských jarních otřesů na trhu pod 200denní klouzavý průměr. Ostatní indexy na tom jsou sice lépe, ale i tak se nacházejí hluboko v červeném.



Za dnešním výprodejem nevidíme nic jiného než Fed a výnosy. Ty se totiž po dílčím intradenním poklesu vydaly opět nahoru a americký 10Y se dostal na 1,80 procenta. To je úroveň z března loňského roku, kdy vrcholil tehdejší strach z inflace, a její dosažení tak může na trhy mít i částečně psychologický dopad.

Sázky na Fed se přitom už přimkly k jeho prognóze a trh už nyní sází na první zvýšení sazeb v březnu. Otázkou však zůstává nedávno otevřené téma kvantitativního utahování. Fed na posledním zasedání debatoval o jeho spuštění už po startu zvyšování sazeb, což by samozřejmě mělo dopad hlavně na delší výnosy.

Pro eurodolar byl dnešek nejprve ve znamení značného poklesu až na 1,1285, načež kurz obrátil zpět nad 1,1300. Ropa začala postupně klesat, zlato se po intradenním zhoupnutí nikam neposunulo. Koruna se usazuje u 24,35 po dalším posílení, které přichází i při současném výprodeji rizika na hlavních trzích.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:29 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.3578 -0.2608 24.4917 24.3389 CZK/USD 21.5070 0.0256 21.5955 21.4840 HUF/EUR 358.4408 -0.1553 359.7267 357.2014 PLN/EUR 4.5403 -0.1054 4.5511 4.5288

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2218 -7.5886 7.2319 7.1941 JPY/EUR 130.4120 -0.6653 131.3000 130.1580 JPY/USD 115.1360 5.9539 115.8510 115.0350

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8349 -0.2741 0.8355 0.8333 CHF/EUR 1.0477 0.2224 1.0484 1.0426 NOK/EUR 10.0423 0.0553 10.0761 9.9859 SEK/EUR 10.3176 0.3262 10.3403 10.2631 USD/EUR 1.1326 -0.3190 1.1345 1.1286

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3945 0.1297 1.3988 1.3883 CAD/USD 1.2677 0.2495 1.2694 1.2610