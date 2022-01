Zlato jako ochrana před inflací? Tentokrát to prý může být jinak

Ve středu jsme se dozvěděli něco pozoruhodného, začal svůj komentář v dnešním ranním výhledu agentury Bloomberg její pravidelný sloupkař Eddie van der Walt. Cena koše zboží zakoupeného v USA byla v prosinci o 50 bazických bodů vyšší než před měsícem. Meziroční inflace běží na 7 procentech. Kdyby investoři bývali dostali tuto informaci předem, mohlo se mnoho z nich rozhodnout jít do zlata.



Žlutý kov bývá historicky veleben kvůli své schopnosti fungovat jako zajištění proti inflaci. Jenomže od konce roku 2020 zlato neudělalo skoro nic, nebo ještě méně. V nominálním vyjádření se jeho cena snížila o zhruba 4 procenta. V reálném vyjádření jsou jeho ztráty dvojciferné.

Následující graf ukazuje spotové ceny zlata, očištěné o americkou inflaci. Podle Bloombergu se kupní síla zlata snížila, i když inflace přitom řádila.

Udržet kupní sílu je jedním z nejzákladnějších cílů správy peněz. V období prudkého růstu cen, a obzvláště když jsou záporné reálné výnosy dluhopisů, je to ale těžké. Dobře se v těchto obdobích typicky vedlo energetickým akciím, to je ale možná proto, že naše zkušenost je při takovýchto událostech spojená s vysokými cenami ropy, domnívá se van der Walt.

Tentokrát to může být jinak. Investoři mohou dávat přednost společnostem, které vyrábějí produkty s nízkou cenovou elasticitou poptávky. Jinými slovy, mohou zvýšit ceny, aniž by přišly o zákazníky. „To napovídá, že se dostáváme do období, kdy aktivní management bude porážet ETFka na široký trh. Čas napoví,“ napsal dnes také sloupkař.

Cena zlata se po středečních datech o americké inflaci drží nad 1800 USD za unci, i když vyhlídky na utaženější měnovou politiky už investoři zohlednili do cen. Dolar mezitím navázal na svou nejhorší seanci od května (měřeno dolarovým spotovým indexem Bloombergu) a znovu klesá. Správci aktiv totiž rudukují svoje sázky na růst americké měny, což může obratem podporovat zlato. Slabší kurz dolaru zlevňuje zlato, obchodované v dolarech, z pohledu držitelů jiných měn, což zpravidla podporuje poptávku.

Zlato se dnes na spotovém trhu dostalo až na 1828,21 USD za unci, nejvyšší intradenní hodnotu od 5. ledna. Naposledy proti předešlému závěru klesalo o zhruba 0,2 % na 1821,7 USD za unci. Vývoj ceny kovu za posledních pět let ukazuje graf níže:

Kolem hodnoty 1800 USD za unci je zlato zaseklé už několik měsíců. Na jedné straně může být jeho vnímaná přitažlivost jako zajištění před inflací, na straně druhé ale stojí obavy ze stahování opatření na podporu americké ekonomiky, které pomáhaly i tomuto drahému kovu.

Zdroje: Bloomberg, Patria.cz