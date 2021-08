Kov, který býval všude, má blízko k rekordům. Výrobu hliníku dusí Čína

Hliník je na desetiletém maximu a blíže historickému rekordu. Cena kovu dnes na burze London Metal Exchange vyrostla až o 2,9 procenta na 2726,50 dolaru za tunu, nejvýše od roku 2011. Historický rekord je nad 3300 dolary za tunu. Zotavování v cenách tohoto obvykle dostupného kovu trvá už zhruba rok. Poptávka se stále zvyšuje, ale dodávky se dostaly pod tlak.

Stalo se tak především v Číně, která je hlavním producentem hliníku. V zemi se vyrobí 60 procent světového kovu, tamní hliníkárenský průmysl, které spotřebovává značné množství energií, se během zátahu proti znečišťování prostředí dostal do palby čínských úřadů, které se snaží splnit cíle pro emise uhlíku. V oblasti Kuang-si ve středojižní Číně chtějí úřady snížit produkci kovů, aby omezili spotřebu energií, což je jeden z faktorů, který tento týden pomohl cenám nahoru.

Podle Wei Laie, analytika z TF Futures, mohou ceny ustoupit jen stěží, pokud zůstane poptávka po kovu nedotčená. Další růst cen hliníku předpokládají také Group, a Trafigura. Na příklad zvedla v pondělí cílovou cenu pro hliník na příštích 12 měsíců na 3200 USD za tunu a pro nikl na 24.000 USD za tunu. Je to 10 procent nad předešlými cílovkami.

Trafigura pak předpokládá, že do roku 2024 by se na trhu mohl kvůli poptávce a dopadům čínských škrtů objevit nedostatek. „Chce to docela změnu myšlení – někteří si nakupování hliníku pletli s nakupováním potravin v supermarketu,“ tvrdí podle Bloombergu Philippe Mueller, šéf obchodování s hliníkem v Trafiguře. „Takto už to fungovat nebude." Deset trvající převis nabídky na trhu s hliníkem bude podle firmy brzy minulostí:

Hliník se používá ve spoustě předmětů denní spotřeby, od pivních plechovek po auta a chytré telefony. Podle Bloombergu by poptávka mohla v příštích letech narůstat především v odvětvích elektromobility a obnovitelných zdrojů. Snahy zkrotit velkou uhlíkovou stopu hliníkárenského odvětví by pak mohly ukončit období zhruba deseti let, během kterých byl trh přezásoben.

Současná produkce v Číně dosáhne letos zhruba 40 milionů tun, takže producenti mají podle stále určitý prostor ke zvyšování výroby. Čínské úřady zastropovaly kapacitu hutí na 45 milionů tun ročně a kvůli emisním cílům nic nenasvědčuje tomu, že by tavírnám mohly ulevit. Do tří let ale odvětví asi narazí na strop a čínský trh se pak ocitne v deficitu.

Pro producenty, kteří během minulého období nízkých cen hliníku často vyráběli se ztrátou, je současná situace povzbuzením. Na burze LME stoupla letos cena hliníku o 40 procent. Nárůst v cenách ale vyvolává obavy z inflace. Vyšší náklady průmyslníci totiž mohou chtít přesunout na zákazníky.

Zdroje: Bloomberg