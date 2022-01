Unilever nezvýší svou nabídku na část GSK. 50 miliard je maximum, říká

Britský výrobce potravin a spotřebního zboží Unilever patrně upustil od záměru koupit divizi zdravotní péče pro spotřebitele firmy (GSK). Ta loni odmítla celkem tři nabídky, z nichž poslední zněla na 50 miliard liber (bezmála 1,5 bilionu Kč). Unilever dnes informoval, že tuto nabídku nezvýší. Pod uvedenou divizi spadají značky jako zubní pasta Sensodyne, vitaminový doplněk Emergen-C nebo lék proti bolesti Panadol.



Divize zdravotní péče pro spotřebitele funguje jako společný podnik v partnerství mezi americkou farmaceutickou společností a GSK. Posledně jmenovaná firma o víkendu upřesnila, že poslední nabídka Unileveru je z 20. prosince a že všechny předložené nabídky byly nezávazné.



GSK uvedla, že nabídky firmu i její vyhlídky výrazně podhodnotily a že se bude držet svého původního plánu uvést tento podnik samostatně na burzu.



"Bereme na vědomí nedávno sdílené finanční předpoklady současných vlastníků společnosti GSK Consumer Healthcare a usoudili jsme, že to nemění náš pohled na základní hodnotu firmy," uvedl Unilever v dnešním sdělení. GSK věc prozatím nekomentovala.



Zdroje agentury Bloomberg a listu Financial Times (FT) o víkendu uváděly, že Unilever je ochoten cenu ještě zvýšit a že ve hře je více než 60 miliard liber (1,8 bilionu Kč).



Unilever prodává širokou škálu spotřebního zboží, od majonéz Hellmann's, přes čaje Lipton až po zmrzlinu Ben & Jerry's. K nejznámějším značkám péče o tělo patří mýdla Dove či deodoranty Rexona.



Společnost Unilever působí i v České republice, kde jí předloni klesl zisk asi o třetinu na 36,9 milionu Kč. Čistý obrat pak firmě klesl o pět procent na 4,14 miliardy korun.



Akcie společnosti Unilever včera newyorské burze zavřely vyšší o 7,7 procenta, akcie GSK ztratily 2,4 procenta. Unilever ale kvůli spekulacím o zvýšení nabídky za divizi GSK prudce oslabil už o den dříve, kdy jeho akcie klesly nejníže za pět let.