Padesát miliard bylo málo. Unilever neuspěl s návrhem převzít část GSK, teď se chce modernizovat

Britský výrobce potravin a spotřebního zboží Unilever chtěl za 50 miliard liber (asi 1,5 bilionu Kč) koupit od firmy (GSK) její divizi zdravotní péče pro spotřebitele. GSK uvedla, že Unilever jí loni předložil celkem tři nabídky, firma je ale odmítla jako příliš nízké. Zdroje agentury Bloomberg a listu Financial Times (FT) ale tvrdí, že Unilever je ochoten cenu ještě zvýšit a že ve hře je více než 60 miliard liber (1,8 bilionu Kč). Šlo by tak o jednu z největších transakcí svého druhu.

Unilever dnes slíbil, že bude modernizovat firemní strukturu a zbaví se slabě rostoucích značek. Restrukturalizaci firma oznámí během tohoto měsíce. Akcie společnosti dnes v Londýně klesaly kolem 10:00 SEČ o 6,7 procenta. Akcie Glaxo ale až o 4,4 procenta rostly.

Vývoj akcií Unilever na burze v Londýně za posledních 5 let:

Divize zdravotní péče pro spotřebitele funguje jako společný podnik v partnerství mezi americkou farmaceutickou společností a GSK. Posledně jmenovaná firma upřesnila, že poslední nabídka Unileveru je z 20. prosince a že všechny předložené nabídky byly nezávazné. Ta poslední se skládala z hotovosti 41,7 miliardy liber a z akcií Unileveru v hodnotě 8,3 miliardy liber. Management GSK se ale rozhodl odmítnout i tu, protože podle něj požadovanou divizi i její vyhlídky podhodnocovala.

Unilever v krátkém sdělení uvedl, že divize GSK Consumer Healthcare je lídrem v atraktivním prostoru zdravotní péče pro spotřebitele a že by do skupiny Unilever strategicky zapadala.

List FT ale s odkazem na své zdroje v neděli večer napsal, že GSK a tlačí na zvýšení ceny divize. Nutí je k tomu i někteří akcionáři, jako je Elliott Investment Management. Pětadvacetiprocentní prémie k odhadované hodnotě divize, což by požadovanou cenu posunulo nad 60 miliard liber, už by od správní rady vyžadovala podrobné zhodnocení, řekl zdroj blízký Pfizeru. Další zdroj poznamenal, že takovou nabídku už by bylo těžké odmítnout. Pokud neuspěje Unilever, bude se GSK patrně snažit najít někoho, kdo bude schopen zaplatit víc, tvrdí zdroje.

Agentura Bloomberg s odkazem na své zdroje upozornila, že Unilever s bankami zvažuje možnosti, jak zajistit dodatečné financování. Některé finanční společnosti by poskytly tolik peněz, aby Unilever mohl za divizi GSK nabídnout více než 50 miliard liber. Zdroje Bloombergu i FT chtějí zůstat v anonymitě, protože nemají oprávnění hovořit o těchto věcech s novináři. Do hry by se patrně vložily i fondy soukromého kapitálu, které by potenciálně převzaly některé aktivity divize, a uvolnily tak Unileveru další peníze.

GSK má v úmyslu divizi zdravotní péče pro spotřebitele ze své organizační struktury vyčlenit v polovině letošního roku, vleklý prodej ale může tyto plány zkomplikovat. Divize vyrábí produkty jako lék proti bolesti Advil či zubní pasty Sensodyne. Po začlenění podobné divize firmy v roce 2015 a společnosti v roce 2019 dosáhla divize zdravotní péče pro spotřebitele firmy GSK ročních tržeb 9,6 miliardy liber (asi 282 miliard Kč).

Unilever prodává širokou škálu spotřebního zboží, od majonéz Hellmann's, přes čaje Lipton až po zmrzliny Ben & Jerry's či Magnum. K nejznámějším značkám péče o tělo patří mýdla Dove či deodoranty Rexona.

Společnost pod vedením Alana Jopeho prochází největší strateickou změnou během tří let, co je Jope ve funkci CEO. Firma se bude podle svých slov soustředit na svůj byznys v oblasti zdravotnictví, péče o krásu a hygienu. Naznačované divestice se tedy mohou odehrát v potravinářském byznysu, podotkl Bloomberg.

Společnost Unilever působí i v České republice, kde jí předloni klesl zisk asi o třetinu na 36,9 milionu Kč. Čistý obrat pak firmě klesl o pět procent na 4,14 miliardy korun.

Zdroje: ČTK, Bloomberg, Patria.cz

Foto: Unilever