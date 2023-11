Čínský oděvní řetězec Shein chce v USA vstoupit na akciovou burzu

Čínský prodejce módního oblečení Shein podal ve Spojených státech v utajení žádost o vstup na akciovou burzu. Uvádějí to zdroje agentury Reuters. Firma plánovala vstup na burzu několik let, ale plán téměř dvakrát zastavila. Rozhodnutí tohoto giganta v oblasti rychlé módy nyní přichází v době, kdy širší trh s novými primárními veřejnými nabídkami akcií (IPO) upadá.



Podniku budou s přípravou vstupu na burzu asistovat banky , Chase a . Shein by mohla vstoupit na burzu někdy v příštím roce, uvedly zdroje.



Nedávné IPO v USA investory zklamaly. V posledních měsících se začalo obchodovat s akciemi britského návrháře čipů Arm Holdings, aplikace pro rozvoz potravin Instacart, firmy Klaviyo zabývající se automatizací marketingu a s cennými papíry výrobce luxusních sandálů Birkenstock.



Společnost Shein sídlí v Singapuru, v květnu byla oceněna na více než 60 miliard dolarů. Podle Reuters se očekává, že se stane nejhodnotnější společností založenou v Číně, která vstoupí na burzu v USA od debutu giganta v oblasti alternativní taxislužby Didi Global v roce 2021 s oceněním 68 miliard dolarů.



Prodejci rychlé módy získávají ve Spojených státech na popularitě. Shein bere podíl na trhu takovým společnostem, jako je , protože zákazníci vyhledávají svěžejší styly a trendovější oblečení.