Twitteru klesl čtvrtletní zisk o 18 procent, celoročně je firma ve ztrátě

Majiteli sociální sítě ve čtvrtém čtvrtletí klesl čistý zisk na 182 milionů USD (3,9 miliardy Kč) z předloňské srovnatelné hodnoty 222 milionů USD. Tržby z reklamy a růst počtu uživatelů pak zaostaly za očekáváním, stejně jako prognóza výnosů na první čtvrtletí. Výsledky, které dnes firma zveřejnila, tak naznačují, že plán reorganizace zatím nepřináší očekávané ovoce. Celoročně pak zůstává ve ztrátě, byť ji výrazně snížil.



Twitter se snaží realizovat velké projekty, jako jsou zvukové chatovací místnosti a zpravodajství, aby ukončil dlouhotrvající stagnaci a přilákal nové uživatele a inzerenty. Čtvrtletní výsledky však vyvolávají otázky ohledně plánů Twitteru, protože analytici očekávali rychlejší známky pokroku.



Denní počet aktivních uživatelů, kteří vidí reklamu, se ve čtvrtletí zvýšil o 13 procent na 217 milionů. Analytici v anketě společnosti Refinitiv očekávali růst počtu uživatelů na 218,5 milionu. Tržby z reklamy meziročně stouply o 22 procent na 1,41 miliardy USD a také zaostaly za očekáváním.



Twitter však poznamenal, že dosáhl významného pokroku na cestě ke svému cíli, kterým je mít do konce roku 2023 roční příjmy 7,5 miliardy USD a 315 milionů uživatelů. Počet uživatelů by se měl v letošním roce v USA i na mezinárodní úrovni zvýšit.



Twitter také oznámil nový program odkupu vlastních akcií za čtyři miliardy USD. V roce 2020 schválil program odkupu akcií za dvě miliardy USD.



V prvním čtvrtletí firma očekává celkové výnosy 1,17 miliardy až 1,27 miliardy USD. Analytici v průměru čekají výnosy 1,26 miliardy USD. Ve čtvrtém čtvrtletí výnosy stouply o 22 procent na 1,57 miliardy USD.



Za celý loňský rok čistá ztráta Twitteru prudce klesla, a to na 221 milionů z 1,1 miliardy USD v roce 2020. Výnosy vzrostly na 5,1 miliardy z 3,7 miliardy USD o rok dříve.