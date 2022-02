Cisco prý učinil nabídku na převzetí softwarové firmy Splunk za 20 miliard USD

Výrobce síťového zařízení Systems Inc. učinil nabídku na převzetí výrobce softwaru Splunk Inc. za více než 20 miliard USD (432,9 miliardy Kč). Informuje o tom The Wall Street Journal s odvoláním na informované zdroje.



Nabídka byla podle zdrojů učiněna nedávno a společnosti spolu aktivně nejednají. V případě úspěchu by to byla největší akvizice, jakou kdy firma uskutečnila.



Firma Splunk byla založena v roce 2003. Vyrábí software využívaný firmami zaměřenými na informační technologie a bezpečnostní operace k monitorování a analýze dat. Splunk v současnosti hledá nového generálního ředitele, když předchozí šéf Doug Merrit loni v listopadu zhruba po šesti letech odstoupil po sérii neuspokojivých výsledkových zpráv.



Akcie firmy Splunk na počátku pandemie prudce vzrostly, stejně jako akcie řady dalších technologických firem. Od té doby se ale propadly téměř na polovinu.



Cisco nabízí směrovače, přepínače a bezpečnostní služby a také softwarové produkty, jako je aplikace pro pořádání schůzek Webex. V poslední době se snaží více zaměřit na software. Ve fiskálním roce 2021 tvořil prodej softwaru 30 procent celkových výnosů společnosti. Výnosy činily 49,8 miliardy USD a proti předchozímu roku stouply o jedno procento. Tržní hodnota firmy se pohybuje kolem 230 miliard USD.