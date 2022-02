Analytik Braňo Soták: Big Tech by se mohl vrátit na výsluní ještě letos. Fed je driverem roku, kdy čekat to nejhorší na trzích?

Americké akcie mají v době růstu sazeb Fedu sklon posilovat, protože americká centrální banka zpravidla zpřísňuje měnovou politiku v době silného růstu ekonomiky. Tentokrát stojí za očekávaným zpřísněním měnové politiky v největší světové ekonomice hlavně vysoká inflace. I tak by akcie mohly být v plusu, byť historicky podprůměrném, domnívá se akciový analytik Patria Finance Branislav Soták. Kdy čekat to nejhorší na trzích? V rámci celého roku ho uvidíme možná už v tomto čtvrtletí či v první polovině letošního roku, podotkl také expert Patrie v rozhovoru pro Investiční web.



Pokud se ukáže, že inflace je dočasná a v druhé polovině roku začne klesat, mohou se do popředí zájmu vrátit velké technologické tituly. Mají zdravé bilance a solidně rostou, a to i z velkého základu, který mají.

„Osobně si myslím, že je slušná šance, že to nejhorší uvidíme na trhu v prvním kvartálu, možná v prvním pololetí, a s tím, jak začne normalizovat inflace (…), je docela slušná šance, že ke konci roku, v druhém pololetí, znovu začnou fungovat technologie, kterých se momentálně nikdo nechce dotknout,“ uvedl také Soták v rozhovoru na Investičním webu.

V posledních týdnech je kolísavost na trzích poměrně velká. Volatilní období ale není překvapivé a analytici Patrie s ním počítali už v investičním výhledu pro letošním rok, připomíná Soták. Dlouhodobý klid totiž nebyl udržitelný. Navíc tu je jednoznačný „driver roku“, a to je již zmíněný Fed.

Zadusí tedy americká centrální banka kvůli inflaci hospodářský růst? Sotákův osobní tip je ten, že někdy v průběhu roku 2023 uvidíme zcela plochou nebo inverzní výnosovou křivku. „Ne každá inverzní výnosová křivka znamená příchod recesi, ale každé recesi předcházela inverzní křivka,“ uvedl Soták. „Minimálně bych zbystřil pozornost,“ podotkl také.

Jak se Soták dívá na ideu komodit jako ochrany před inflací? Soták by se spíše orientoval na komoditní akcie, a to hlavně kvůli valuaci než komoditám samotným. Tyto sektory patří tradičně mezi hodnotové, cash flow tu je poměrně zdravý a firmy jsou schopny z něj schopny financovat poměrně štědrou alternativu pevného výnosu pro investory, kteří opouštějí dluhopisy. Záruka výplaty dividendy podle Sotáka? Energetika TotalEnergies, obdobně je na tom podle něj i automobilový koncern Stellantis. Obě firmy patří mezi Dlouhodobé investiční tipy Patrie.