Walmart loni zvýšil provozní zisk o 15,1 procenta, letos čeká další růst zisku

Americká společnost Walmart v uplynulém roce zvýšila provozní zisk o 15,1 procenta na 25,9 miliardy dolarů (554,6 miliardy Kč). Největší maloobchodní řetězec světa o tom dnes informoval ve výsledcích hospodaření za finanční rok 2022, který skončil v lednu. Firma očekává růst zisku a tržeb i v letošním roce. To podle analytiků naznačuje stabilní poptávku navzdory problémům v dodavatelských řetězcích a navzdory růstu inflace, která tlačí na marže. Akcie ragují v premarketu mírným růstem o 0,4 %.



Tržby za uplynulý rok vzrostly o 2,4 procenta na 572,8 miliardy dolarů, v samotném čtvrtém čtvrtletí meziročně vzrostly o půl procenta na 152,9 miliardy dolarů. Provozní zisk v posledním kvartálu firma zvýšila o 7,3 procenta na 5,9 miliardy dolarů.



Walmart zvýšil ceny některých výrobků, ale díky rozsahu prodávaného zboží a vyjednávací síle vůči dodavatelům má i nadále nižší ceny než konkurenti. To mu pomáhá zvyšovat podíl na trhu v klíčových segmentech, jako jsou potraviny, uvedla agentura Reuters.



Zaměření společnosti na strategii nízkých cen ale zvýšilo náklady. Walmart vynakládá velké prostředky na to, aby obešel problémy v dodavatelském řetězci urychlením dodávek a pronájmem vlastních nákladních lodí.



Maloobchodní řetězec očekává v současném fiskálním roce 2023 nárůst upraveného zisku na akcii o pět až šest procent. Analytici odhadovali nárůst o 4,4 procenta. Srovnatelné tržby v USA v nynějším finančním roce vzrostou podle Walmartu o více než tři procenta, zatímco analytici jejich růst odhadovali na 2,8 procenta.