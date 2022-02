ViacomCBS se přejmenuje na Paramount, do streamování investuje 6 miliard

Americká mediální společnost ViacomCBS změnila název na Paramount. Společnost to oznámila spolu s výsledky hospodaření. Ty zaostaly za odhady, akcie firmy tak včera po zveřejnění výsledkové zprávy prudce oslabily o 18 %. Podnik také uvedl, že se pokusí pomocí masivních investic upevnit si pozici na trhu se streamovacími službami.



Společnost odhadla, že do roku 2024 bude mít 100 milionů předplatitelů svých streamovacích služeb, čímž zvýšila dřívější odhad 65 až 75 milionů zákazníků. Do roku 2024 investuje do tvorby nového obsahu více než šest miliard dolarů (téměř 129 miliard Kč), což je o jednu miliardu dolarů více, než uváděla dosud.



Firma na trh streamovacích služeb nastoupila se zpožděním. Lídrem je , který má kolem 222 milionů diváků po celém světě. Po oslabení pandemie covidu-19 obecně diváků této služby přibývá výrazně pomaleji.



Paramount plánuje urychlit dostupnost streamovací služby Paramount+ na dalších trzích, uvedla společnost v tiskové zprávě. Ze slavných filmových franšíz se nových pokračování dočkají třeba Tiché místo, Star Trek nebo Transformers.



Provozní zisk ve čtvrtém čtvrtletí meziročně vzrostl o 145 procent na 2,66 miliardy dolarů. Tržby firma zvýšila o 16 procent na osm miliard dolarů.



Vzhledem k tomu, že z pohledu zisku výsledky nenaplnily očekávání, akcie společnost ve středu klesly až o 21 procent. Obchodování uzavřely propadem o 17,8 procenta na 29,58 USD, a ocitly se tak nejníže za rok.