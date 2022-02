Austrálie, Nový Zéland a Japonsko zavádějí nové sankce proti Rusku, připojit se chce i Tchaj-wan

Nový Zéland v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu oznámil cílený zákaz vstupu ruským činitelům a zákaz obchodu s ruskými vojenskými a bezpečnostními složkami. Japonsko a Austrálie sdělily, že své sankce vůči Rusku posílí; k sankcím se chce připojit také Tchaj-wan. Informovala o tom dnes agentura Reuters.



"Svět mluví a vysílá velmi jasný signál Rusku, že to, co udělali, je špatné a budou čelit světovému odsouzení," uvedla novozélandská premiéra Jacinda Ardernová. Podle novozélandských médií se nově ohlášený zákaz vstupu týká ruských vládních činitelů, kteří jsou s invazí spojeni. Další sankce podle Ardernové mohou následovat, pokud bude konflikt dál eskalovat.



Japonský premiér Fumio Kišida uvedl, že Japonsko rozšíří sankce proti Rusku na další oblasti, včetně finančních institucí a vývozu veškerého zboží, které by mohlo být využito pro vojenské účely, včetně například polovodičů. Podle agentury Reuters zároveň řekl, že udělá vše pro omezení ekonomického dopadu ukrajinské krize na Japonsko.



Australský premiér Scott Morrison oznámil, že jeho země rozšíří sankce vůči některým prominentním ruským občanům a zákonodárcům. Nové sankce se budou podle něj týkat "oligarchů, jejichž ekonomický vliv má pro Moskvu strategický význam", a také více než 300 členů ruského parlamentu, kteří hlasovali pro vyslání ruských vojáků na Ukrajinu.



"Společně s našimi partnery budeme pracovat na vlně sankcí a na dalším zvyšování tlaku na Rusko," uvedl Morrison na tiskové konferenci. Spolu s USA se chce Canberra zaměřit i na běloruské občany a firmy, které pomáhají Rusku, prohlásil australský premiér. Kritizoval také Čínu, že ruský útok dost silně neodsoudila a že naopak uvolnila některé obchodní překážky, když znovu povolila dovoz ruské pšenice zastavený kvůli obavám z kontaminace plísněmi.



Také Tchaj-wan dnes oznámil, že se připojí k "demokratickým zemím" a rovněž na Rusko uvalí sankce. Největší světový výrobce čipů Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), uvedl, že je připraven se pravidly pro kontrolu exportu řídit. Společnost TSMC vyrábí kolem 92 procent všech nejsložitějších čipů na světě a mezi její zákazníky patří například americká společnost .



Ukrajinská krize je na Tchaj-wanu bedlivě sledována. Čína považuje tento ostrov s demokraticky zvolenou vládou za své území a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti.



Lídři zemí Evropské unie se na čtvrtečním večerním summitu shodli na zavedení dosud nejtvrdších sankcí proti Rusku; postihy míří na finanční a bankovní sektor, energetiku, dopravu i obchod. Pokud sankce unijní státy formálně schválí, mohly by začít platit již dnes. Nové sankce v reakci na ruskou invazi oznámily také Spojené státy, Británie či Kanada.