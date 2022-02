Regulátoři v USA vyšetřují Muska a jeho bratra kvůli prodeji akcií Tesly

Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) vyšetřuje šéfa automobilky Elona Muska a jeho bratra Kimbala kvůli prodeji akcií Tesly. Zkoumá, zda nebyla porušena pravidla ohledně zneužívání neveřejných informací při obchodování na burze, tedy takzvaného insider tradingu. Informoval o tom list The Wall Street Journal (WSJ), který se odvolává na zdroje obeznámené se situací.



Vyšetřování podle zdrojů začalo už v loňském roce, když Kimbal Musk prodal akcie Tesly v hodnotě 108 milionů dolarů (2,4 miliardy Kč). Prodej se uskutečnil den předtím, než Elon Musk nechal uživatele sociální sítě hlasovat o tom, zda má prodat deset procent svých akcií Tesly. Uživatelé se vyslovili pro prodej a akcie Tesly následně výrazně oslabily.



Elon Musk podle listu Financial Times popřel, že bratrovi v předstihu poskytl informace o svém záměru uspořádat hlasování. "Představa, že by mě zajímalo, zda by můj bratr mohl z prodeje akcií získat o několik milionů dolarů méně, když hlasování na Twitteru snížilo hodnotu akcií prodávaných mnou samotným o miliardy dolarů, je naprosto absurdní," uvedl.



Tesla a Elon Musk nedávno komisi pro cenné papíry prostřednictvím svého právníka obvinili, že je obtěžuje podle něj nekonečným vyšetřováním, aby potrestala Muska za to, že otevřeně kritizuje vládu. Obvinění bylo součástí dopisu, který právník Alex Spiro adresoval soudkyni Alison Nathanové. Ta v roce 2018 schválila dohodu o urovnání obvinění ze strany SEC, že se Musk svými výroky o plánech na stažení Tesly z burzy dopustil podvodu.



Spiro v dopise uvedl, že Musk a předpokládali, že dohoda o urovnání ukončí obtěžování ze strany burzovní komise. "SEC ale své sliby porušila," dodal. "Zdá se, že SEC vytrvale zaměřuje vyšetřování na pana Muska a Teslu především kvůli tomu, že pan Musk zůstává otevřeným kritikem vlády," napsal rovněž.



Musk je nejbohatším člověkem na světě. Podle indexu miliardářů, který sestavuje agentura Bloomberg, nyní hodnota jeho majetku dosahuje zhruba 207 miliard dolarů (4,6 bilionu Kč). Časopis Time i ekonomický list Financial Times loni v prosinci vyhlásily Muska osobností roku.