Únorová inflace přesáhla meziročně 11 procent. Nejvíce zdražilo bydlení, doprava a potraviny

No jako inflace jede fest, ale že bych v dnešní době viděl extra tlak na zvyšování platů, to ne. Lidi se bojí o práci. Jeden příklad za všechny. Když jsem dával tento týden podepsat nové mzdové výměry zaměstnancům povídám jednomu. Máš tam 3 tisíce. A on: "O 7% dolů, to jsem čekal méně." Mzdy jsem samozřejmě zvyšoval :-).

..