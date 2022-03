Stagflační hysterie a příležitosti na akciích podle investora Davida Rosenberga

Potenciál americké ekonomiky je silnější, než se lidé domnívají, a na akciovém trhu jsou příležitosti k nákupu. Ve své nové analýze to tvrdí investiční veterán David Rosenberg, který nyní stojí v čele své vlastní společnosti Rosenberg Research. Jeho analýza vedla v rozhovoru na CNBC k otázce, zda je nyní „méně negativní“, než byl dříve. Odpověď zněla, že „to zrovna ne, ale po bouři jsou na akciovém trhu skutečně nějaké příležitosti.“



Rosenberg míní, že celkově je nyní čas na omezení pozic v cykličtějších sektorech, a naopak na orientaci směrem k defenzivnějším akciím a sektorům, které jsou také méně citlivé na dění na Ukrajině. Takovými akciemi mohou být některé americké utility či telekomunikace. A dokonce i některé růstové společnosti, které se vyznačují zmíněnou odolností. Patřit sem může třeba software.



Investoři by celkově měli nyní držet více hotovosti a defenzivu. Není to ale proto, že by ekonomika mířila do stagflace, o které se podle Rosengerga nyní hodně hovoří, ale trochu uniká pravá podstata tohoto výrazu. Stagflace sedmdesátých let, která bývá zmiňována, se ve skutečnosti vyznačovala dvojcifernou inflací a dvojcifernou mírou nezaměstnanosti. Takže když se dnes používá slovo stagflace, jde podle experta spíše o hysterii, protože nezaměstnanost se nachází velmi nízko a inflace se sice drží relativně vysoko, ale ne na dvojciferných číslech.







„Nemyslím si, že jde o stagflační prostředí. Jedná se o masivní nabídkový šok,“ řekl Rosenberg s tím, že ten byl vyvolán pandemií a spolu s ním ekonomiku ovlivnila masivní stimulace. Ve výsledku vznikla nerovnováha mezi poptávkou a nabídkou a na to nyní reaguje Fed. Jde ale o historicky ojedinělou situaci, protože Rosenbeg si podle svých slov nevzpomíná, že by Fed zvedal sazby v období vysoké geopolitické nejistoty.



Právě kvůli této kombinaci a situaci Rosenberg podle svých slov váhá s tím, aby nyní svůj pohled na další vývoj označil za býčí. I bez politických tenzí pak na akcie dolehne stahování likvidity americkou centrální bankou a pro trh tak bude další vývoj velkou výzvou. Slabost celého trhu a stejně tak volatilita „tu mohou ještě nějaký čas zůstat“.



Zdroj: CNBC