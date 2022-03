Majitel Sazky si zajistil desetiletou licenci na provoz britské národní loterie. Komárkova společnost chce přerušit vazby na Gazprom

Nadnárodní provozovatel loterií Allwyn Entertainment, který patří do skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka, si zajistil desetiletou licenci na provoz britské Národní loterie. Platit bude do roku 2034. Britská Komise pro hazardní hry dnes oznámila, že Allwyn je preferovaným uchazečem. Firma pak v tiskové zprávě uvedla, že začne okamžitě pracovat na transformaci britské Národní loterie. Komárek se snaží přerušit vazby své společnosti na ruský plynárenský gigant , napsala k tomu dnes agentura Bloomberg.



Nový provozovatel nahradí společnost Camelot, která byla držitelem licence od jejího založení v roce 1994. Platnost její poslední licence skončí v roce 2024. Camelot byl jmenován náhradním uchazečem pro případ, že by se při dokončování licence se společností Allwyn objevily problémy. Firmu Camelot vlastní penzijní fond ontarijských učitelů.



Komise uvedla, že firma Allwyn se zavázala k investicím, které by měly přinést růst a inovace u všech produktů a kanálů národní loterie, což podle ní zvýší příspěvky na dobrou věc. V závěrečném kole komise vybírala ze čtyř zájemců, uvedla agentura Reuters.



Od svého spuštění v roce 1994 je Národní loterie jednou z největších loterií na světě. Pro 660.000 dobročinných projektů získala více než 45 miliard liber (1,3 bilionu Kč) a vytvořila více než 6300 nových milionářů, uvedla komise. Firma Allwyn se v rámci své nabídky zavázala, že v příštím desetiletí věnuje na dobročinné účely 38 miliard liber.



Společnost Allwyn provozuje loterie v České republice, Itálii, Rakousku, Řecku a na Kypru. Dříve se jmenovala Sazka Entertainment. Letos v lednu firma oznámila, že prostřednictvím spojení s firmou specializovanou na akvizice Cohn Robbins Holdings (CRHC) vstoupí na akciovou burzu v New Yorku.



Komárek patří k nejbohatším českým podnikatelům, časopis Forbes odhadl hodnotu jeho majetku na 5,3 miliardy USD (119,5 miliardy Kč). Jeho firma KKCG se zaměřuje hlavně na podnikání v zábavě, ale také na ropu a plyn, informační technologie a reality. Skupina vyvíjí podnikatelské aktivity ve 36 zemích světa. Drží podíly ve 212 firmách, mimo jiné v Sazka Group, Aricoma Group, MND Group, KKCG Real Estate Group, kapitálovém fondu Springtide Ventures a dalších.

Holdingová společnost KKCG provozuje také Moravské naftové doly, které na Moravě mají podle svého webu společný podnik s ruským Gazpromem týkající se plynových zásobníků. Komárek v březnovém otevřeném dopisu invazi Ruska na Ukrajinu odsoudil a uvedl, že podporuje ukrajinské uprchlíky. Podle Bloombergu Komárek také sdělil, že vede jednání s českou vládou týkající se vyjmutí Gazpromu z tohoto společného podniku a dodal, že se pokouší o exit z jiného společného akciového holdingu s Ruskem v plynovém terminálu.

"K plné divestici z ruského plynu je ve východní Evropě jenom málo možností," citoval Komárka Bloomberg. "To, co chceme učinit, je odpoutat se od ruského angažmá, aniž bychom uprostřed zimy ohrozili řadové občany v Česku."

Británie po vpádu vojsk ruského prezidenta Putina na Ukrajinu nedávno zařadila generálního ředitele Gazpromu Alexeje Millera na svůj sankční seznam zámožných Rusů.

Zdroje: ČTK, Bloomberg