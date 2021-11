Ceny za plyn i elektřinu v Evropě rostou. Rusko nenavýšilo slibované dodávky plynu

Ceny plynu a elektřiny v Evropě prudce rostou po signálech, že Rusko nenavýší dodávky tak, jak slíbil prezident Vladimir Putin. Alespoň ne dnes.



Benchmarkové futures na plyn obchodované v Nizozemsku rostly až o 9,7 % poté, co dodávky přes klíčový ruský plynovod dnes zůstávají výrazně pod normálem. Aby toho nebylo málo, proudil dnes ráno plyn na východ z Německa do Polska, tedy opačným směrem než normálně. Kontrakty na elektřinu také rostly v obavách, že v zimě nebude dostatek paliva pro zásobování tepelných elektráren.

V sobotu se směr toku znovu obrátil ze západu na východ, než se zastavil úplně. Podobná situace nastala už v minulém týdnu a trvala několik dnů. Žádné problémy to ale nezpůsobilo. Cena plynu se dnes přechodně zvýšila až o deset procent, než začala znovu klesat. Není jasné, zda je obrácený tok plynu v potrubí něčím výjimečný, anebo zda je to normální jev, který se odvíjí od smluv uzavřených mezi jednotlivými státy EU. Na nedostatek plynu si totiž nikdo z odběratelů dosud nestěžoval.



Největší evropský dodavatel tohoto paliva slíbil, že od pondělí bude do regionu posílat více plynu. Ruský prezident Putin nařídil Gazpromu, aby po domácí kampani naplnil také svá evropská úložiště. Místo toho společnost uvedla, že tento týden nebude prostřednictvím své prodejní platformy spotově prodávat žádné palivo a také si ani dnes, ani v aukcích o víkendu nezarezervoval žádnou kapacitu navíc pro posílání dodávek do Evropy.



„Je to zklamání, protože trh s plynem potřebuje více dodávek,“ řekl Niek van Kouteren, seniorní obchodník nizozemské energetiky PZEM. "Pokud Rusko nenavýší toky, můžeme být svědky dalšího růstu cen."



Evropské ceny plynu se letos více než ztrojnásobily, když Rusko omezilo dodávky do Evropy a přesměrovalo je do Asie. Moskva několikrát zopakovala, že může do Evropy dodávat více paliva prostřednictvím svého kontroverzního plynovodu Nord Stream 2, čímž tlačí kontinent ke schválení toků skrze tento 1 200 kilometrů dlouhý plynovod.

Benchmark na evropské futures na plyn vzrostl až o 9,7 % a v Amsterdamu se obchodoval o 4,8 % výše na 77,47 eurech za megawatthodinu. Britský ekvivalent posílil o 3,6 % na 198,35 pencí.



Německá elektřina na první čtvrtletí příštího roku vzrostla až o 6,9 % na 166,50 eur za megawatthodinu, zatímco kontrakt na prosinec přidával až o 5,8 % a rovněž dosáhl 166,50 eur.



„Možná potřebují den, aby odklonili toky na export a měli bychom čekat na známky toho, co se stane v úterý, než úplně ztratíme víru,“ řekl James Huckstepp, analytik společnosti S&P Global Platts.



I když Rusko zvýší toky plynu na kontinent, přesné objemy nejsou známy, protože exportní kapacita Gazpromu bude podle Hucksteppa omezená, dokud si nezarezervuje další polský nebo ukrajinský tranzitní prostor. „Ruské dodávky mohou zůstat nízké až do spuštění Nord Stream 2,“ řekl.

Zdroj: Bloomberg, ČTK