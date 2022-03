Rozbřesk: Jak se Fed vypořádá s inflačními tlaky?

Cena ropy Brent se včera dostala pod 100 USD za barel a snad tak poskytne částečnou úlevu spotřebitelům, i když jde samozřejmě o vývoj cen ropných produktů, a ne o ceny ropy surové. Ale i tak je zřejmé, že nabídkové inflační tlaky sílí. Nejen našemu pravidelnému čtenáři jistě neuniklo, že ceny energetických komodit a dalších v meziročním srovnání letí vzhůru.

Ponechme teď stranou třeba extrémní pohyby na trhu s niklem, v jehož případě se LME dokonce minulý týden rozhodla ke kontroverznímu opatření a zastavila obchodování (rozběhnout se má dnes) a některé obchody dokonce i zrušila (neboť neodpovídaly fundamentům...). Výrazně rostou ceny i potravinářských komodit či surovin, které vstupují do výroby hnojiv, jako je například potaš (čili uhličitan draselný) a jehož je například Rusko velmi významným producentem.



Z hlediska strážců cenové stability jsou nákladové tlaky obzvláště citlivé v situaci, kdy se ekonomice celkově daří. Tehdy se díky napjatému trhu práce mohou snadněji promítnout do mzdových a inflačních očekávání. Jak známo z ekonomické teorie, právě ukotvená inflační očekávání jsou z pohledu dlouhodobého dosahování inflačního cíle klíčová.



Jak se s touto situací vypořádá Fed, se dozvíme dnes, neboť odpoledne zasedá FOMC. Všeobecně se očekává, že americká centrální banka na březnovém zasedání zahájí další cyklus zvyšování úrokových sazeb navýšením Fed (funds) sazby o 25 bazických bodů (bps). Odtud by překvapení přijít nemělo, daleko zajímavější informace však může přinést zveřejnění nové prognózy a následná tisková konference. Obáváme se, že trh podstřeluje to, co bude chtít Fed signalizovat. Jestřábí vzkaz Fedu může být vyztužen tím, že J. Powell připustí, že na následujících zasedáních může Fed navyšovat sazby i o +50bps, přičemž zahájení redukce bilance centrální banky může být spuštěno do poloviny tohoto roku.



TRHY

Koruna

Koruna včera zůstávala víceméně stabilní a pár EUR/CZK se pohyboval kolem hladiny 24,80 (relativně stabilní byly například i forint a zlotý). Hlavním rizikovým faktorem zůstává dění na Ukrajině, ke kterému se dnes mohou přidat i závěry ze zasedání Fedu. Je však patrné, že tlaku na výraznější oslabování je ČNB případně připravena bránit.



Eurodolar

Špatná nálada v Německu (index Zew) euru nijak zvlášť nevadila a eurodolar se včera posunul mírně výše (díky poklesu ceny ropy se dařilo i akciím). Kromě situace na Ukrajině je dnes v centru pozornosti Fed. Zasedání může vyznít přísněji (z hlediska sazeb), než trh očekává, takže krátké dolarové výnosy by se podle nás po zasedání FOMC mohly pohnout nahoru a s nimi zpevnit i dolar.



Ropa

Cena ropy Brent se poprvé od 1. března dostala dokonce pod hranici 100 USD/barel, zatímco cena americké ropy WTI odepsala přes 7 % a zastavila se až na hranici 95,5 USD/barel.