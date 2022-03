Ztratí dolar svou pozici na ropném trhu?

Je možné, že by OPEC začal prodávat velkou část své ropné produkce za jinou měnu, než jsou americké dolary? Na tuto otázku odpovídala na Bloombergu Ellen Wald z Atlantic Council Global Energy Center s tím, že v praxi by to šlo jen těžko. Třeba proto, že podstatnou část této produkce prodává společnost Aramco, která by teoreticky mohla přijímat tržby třeba v čínské měně, ale tu pak těžko použije. Nemůže v ní totiž platit daně, vyplácet dividendy a podobně. Co si expertka myslí o dalším vývoji na ropném trhu?



V rámci diskuse o dolarových platbách ještě Wald dodala, že malou část prodejů by OPEC mohl realizovat v čínské měně v rámci snahy upevnit svou pozici na čínském trhu. Čína by se totiž mohla rozhodnout pro větší váhu dodávek z Ruska a ochota přijímat platby v renminbi by byla plusem pro dodávky z OPEC. Saúdská Arábie také využívá služby některých čínských firem, za které by pak čínskou měnou mohla platit. Jak ale bylo uvedeno, celkově by se nemělo jednat o významné sumy.



Dění v Číně se nyní významně projevuje na ropném trhu tím, že v této země jsou opět ve větší míře uplatňována epidemická opatření, což se v minulosti znatelně projevovalo na její poptávce po ropě. V tuhle chvíli ale není jasné, jak moc tomu bude i nyní a také jak moc se situace projeví také v dalších asijských zemích.







Již nějakou dobu se také hovoří o navýšení těžby a exportů ropy z Íránu. Wald míní, že jeho ochota jednat o podmínkách takového navýšení je dána tím, kde se nyní nachází ceny ropy, protože ty výrazně zvyšují jeho příjmy. V principu ale platí, že prostor pro navýšení produkce je u této země značný.



O trhu s ropou hovořil před několika dny na Bloombergu i šéf společnosti Conoco Ryan Lance, podle kterého ceny na nedávných maximech již působily destrukci poptávky po této komoditě. Jeho společnost přitom minulý rok touto dobou investovala jen na to, aby udržela těžbu na stabilním objemu. Nyní ale investice zvyšuje a bude těžit více. Vysoké ceny ropy tedy vedou k reakci jak na nabídkové straně trhu, tak na té poptávkové, ale projeví se to až po čase.







V současné době je kvůli poklesu nákupů ropy z Ruska relevantní zejména to, jak se změní chování ekonomických subjektů. To znamená, jak moc vysokých cen ropy bude třeba na to, aby v kratším období snížily poptávku na úroveň existující nabídky. V delším období by se pak měl projevit i efekt vyšších investic do těžby a snah o její expanzi. Lance byl také tázán na přístup a prohlášení americké vlády týkající se ropných firem. Podle něj vláda ne tak úplně rozumí tomu, jak složitým odvětvím energetika je. Ropné firmy si ceny nediktují, ale přijímají ceny tržní. A i když letos mohou mít vyšší zisky, během roku 2020 si ale zase prošly náročným obdobím.



Volatilita zůstane vysoká a musí tak správně plánovat. Využít lepší časy pro posílení rozvahy, pak přečkat časy náročné. Ani současné vysoké ceny ropy pravděpodobně nepřetrvají dlouho a zase klesnou, uvedl na závěr Lance.



Zdroj: Bloomberg Markets