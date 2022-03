Víkendář: Ropa zpět na 40 – 50 dolarů za barel

Na Yahoo Finance hovořili o tom, že již před konfliktem na Ukrajině zmiňovali někteří analytici a ekonomové nový trend v cenách ropy, který by je měl zvednout znatelně nad 100 dolarů za barel. Současná geopolitická situace přinesla další predikce vysokých cen ropy, ale Mike McGlone z Bloomberg Intelligence na Yahoo prezentoval úplně odlišný pohled. Podle něj je vždy dobré slyšet nějakého kontrariána. On osobně se tedy domnívá, že ceny půjdou výrazně dolů.



McGlone hovořil o návratu cen ropy na 40 – 50 dolarů za barel, což je podle něj stále nad náklady amerických těžařů. K tomu dodal, že když se ceny ropy v minulosti dostaly tak vysoko nad dlouhodobé průměry, jako tomu je nyní, následovala korekce o 60 – 70 %. Příkladem takových epizod byl rok 2008 a válka v Zálivu. Takový vývoj má oporu i na straně fundamentu, protože prudký růst cen ropy vyvolává „destrukci poptávky“ a podle experta k ní za současných cen dochází i nyní.



Na nabídkové straně trhu s ropou se podle McGloneho čeká pokles těžby a dodávek ze strany Ruska, ale tak tomu nemusí být, protože jeho ropa bude proudit směrem do Číny. K tomu se přidává zmíněná destrukce poptávky a ve výsledku by mělo dojít k výraznému poklesu cen této komodity. Negativní tlak na poptávku bude podle experta na globální úrovni patrný zejména ze strany Číny, a to i kvůli tomu, že tato země čelí tenzím na realitním trhu, které mohou být podobné tomu, co se dělo v USA v roce 2008.







Na nabídkové straně ekonomiky pak i nyní platí, že „vysoké ceny léčí samy sebe“. To znamená, že vedou k růstu nabídky a následné cenové korekci. Na ceny ropy přitom již nějakou dobu výrazně reaguje těžba v USA a jak bylo zmíněno, podle experta se její náklady nacházejí pod 40 dolary za barel. To znamená, že za současných cen by měla být vysoce zisková a americké firmy by měly mít velkou motivaci pro její navýšení.



Obrat na trhu s ropou a popsaná destrukce poptávky vyvolaná současnými vysokými cenami se podle experta projeví i na dalších komoditách. Hovořil konkrétně o průmyslových kovech, jako jsou měď, nikl či platina. Ty podle něj již naráží na svůj cenový strop, projeví se u nich pokles poptávky daný dopadem cen ropy a do konce roku by se tyto kovy měly obchodovat s výrazně nižšími cenami. Výjimkou by mohlo být zlato, a to kvůli slábnoucí ekonomice.



Ekonomický útlum podle experta čeká Evropu, ale americká ekonomika si povede dobře, a to i díky změnám, které v ní proběhly na straně energií. Ze země dovážející ropu se totiž stal její exportér a současné ceny této komodity by měly vést k postupnému navýšení těžby, které se promítne i do celkové ekonomické aktivity. Ve výsledku to bude tlačit nahoru dolar. To je pak další faktor, který by následně měl táhnout ceny komodit dolů.



Zdroj: Yahoo Finance