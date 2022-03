Společnost Daniela Křetínského a Patrika Tkáče investovala miliony eur do pražského herního vývojáře DIVR Labs

Společnost EC Investments Daniela Křetínského a Patrika Tkáče investovala miliony eur do pražského vývojářského studia DIVR Labs. Čeští vývojáři investici využijí pro expanzi na světové trhy, další rozvoj franšízového modelu a vývoj nových autorských her. V první fázi DIVR Labs ve spolupráci se sítí obchodních center Westfield otevře svoje pobočky v Londýně a Stockholmu, v druhé fázi přibudou další světové metropole. Firma DIVR Labs to dnes uvedla v tiskové zprávě. Podle deníku E15 koupila EC Investments podíl 60 procent v DIVR za řádově stovky milionů korun.



Investoři sází na trend pokročilé virtuální reality provázané s fyzickým prostředím. Vzestup tzv. location-based virtual reality (LBVR), tedy arén pro virtuální realitu, které jsou provázané s fyzickým prostředím, zapříčinila transformace tradičních obchodních řetězců. Hodnota tohoto trhu ve světě v roce 2020 přesáhla deset miliard dolarů a očekává se růst ročním tempem 34 procent na 50 miliard dolarů v roce 2025.



"Virtuální realitu, spolu s e-sportem, ve kterém jsme již investičně přítomni, zařazujeme mezi nejperspektivnější trendy v této oblasti. Studium DIVR mělo již před naším vstupem úspěšný produkt, rozumný koncept rozvoje a potřebovalo strategického investora, který by projektu dal stabilitu a poskytl růstový kapitál. Velikou perspektivu vidíme v tom, že DIVR není jen provozovatelem VR arén, ale má především vlastní vývoj her, a tak není závislé na licencovaném obsahu," uvedl Miroslav Bodnár z EC Investments.







DIVR Labs provozuje dvě arény v Praze, ke kterým v roce 2020 přibyla aréna v Dubaji. Arény na ploše 300 m2 nabízí špičku v technologických možnostech. Plán expanze počítá s otevřením nových arén v následujících třech letech, během kterých by se hodnota celosvětového trhu LBVR měla zpětinásobit.



Herní studio založil před šesti lety Ondřej Bach s investorem Janem Galgonkem, kteří do týmu zakladatelů přizvali kreativního ředitele Jakuba Kučeru a technologického šéfa Martina Tichotu. Od počátku se studio zaměřilo na využití silného technologického know-how na poli zábavní virtuální reality. Prvním produktem byla hra Blue Effect, která propojila studio s největšími hráči na trhu s VR produkty. Následně studio vyvinulo autorské herní zážitky pro LBVR, které navštívilo více než 150.000 návštěvníků.



Společnost EC Investments je spoluvlastníkem Heureka Group, jedničky na trhu cenových srovnávačů, která působí v devíti zemích střední a východní Evropy. V portfoliu společnosti ECI figuruje také středoevropský velkoobchodní a maloobchodní prodejce spotřební elektroniky Fast Group. Společnost je aktivní rovněž v rychle rostoucím segmentu online prodeje potravin prostřednictvím podílu ve firmě Kosik.cz. V závěru roku 2021 společnost prodala svůj podíl v e-shopu Mall Group, kterou polské Allegro koupilo za 23,5 miliardy korun. Vlastníky společnosti ECI jsou EP Corporate Group (56 %) majoritního akcionáře Daniela Křetínského a Patrik Tkáč prostřednictvím firmy J&T a jejich investorů (44 %).