Italská banka UniCredit nezapůsobila na investory slibem, že v příštích letech vrátí více peněz ve chvíli, kdy generální ředitel Andrea Orcel usiluje o převzetí konkurentů v Itálii a Německu. Akcie věřitele klesly nejvíce za poslední měsíc poté, co UniCredit v úterý varoval, že nižší úrokové sazby a ukončení činnosti v Rusku znamenají, že upravený zisk zůstane letos na stejné úrovni. To ubralo lesk slibu vrátit investorům 9 miliard eur z loňského zisku a zvýšit roční výplaty v příštích třech letech.



Orcel se snaží akcionáře dobře naladit vysokými výplatami a zároveň usiluje o nevyžádané převzetí konkurenčních finančních domů, aby upevnil pozici UniCredit jako přední evropské banky. Nabídka na převzetí domácího konkurenta Banco BPM postavila UniCredit do centra obchodního šílenství, které přetváří situaci v zemi. Námluvy s německou jsou mezitím na začátku, protože Orcel čeká na výsledek předčasných voleb.

„UniCredit je spolu s dalšími evropskými kolegy pravděpodobně na vrcholu svých zisků, vzhledem k náročnému makroprostředí a klesajícím sazbám,“ uvedl Stefano Girola, investiční ředitel rodinné kanceláře FI-MEP se sídlem v italské Brescii. „Investoři tedy snižují své expozice, a to i s ohledem na to, že akcie patřily v posledních měsících k nejvýkonnějším.“

UniCredit nastínila cíl dosáhnout do roku 2027 čistého zisku ve výši 10 miliard eur. V tomto období plánuje vyšší roční distribuci investorům s výhradou využití „neorganických příležitostí“. Pro letošní rok plánuje upravený zisk na úrovni loňského roku, přičemž příjmy z úvěrů by měly vykázat „mírný pokles“.

UniCredit si stanovila ambiciózní cíle pro rok 2025, kdy chce dosáhnout čistých příjmů přesahujících 23 miliard EUR a návratnosti hmotného kapitálu (ROTE) přes 17 %. Banka předpokládá mírný pokles čistých úrokových výnosů (NII), ale očekává, že poplatky vzrostou o střední jednociferné číslo. Celkové náklady by se měly pohybovat kolem 9,6 miliardy eur, přičemž upravený čistý zisk by měl být zhruba na úrovni roku 2024. UniCredit rovněž plánuje zvýšit distribuci investorům a překonat úroveň fiskálního roku 2024.

Akcie UniCredit po začátku obchodování obchodování klesly v Miláně o 3,4 %. Akcie do pondělí vzrostly v letošním roce o zhruba 23 %, což je jeden z nejlepších výsledků mezi velkými evropskými bankami. Čistý zisk ve čtvrtém čtvrtletí klesl o 30 %, což bylo ovlivněno náklady na integraci a rezervami na plné pokrytí rizik spojených s žalobou podanou společným podnikem Gazpromu na několik evropských bank. Tento dopad byl částečně kompenzován ziskem ve výši přibližně 400 milionů EUR souvisejícím s odloženými daňovými pohledávkami.

Od svého nástupu do funkce na začátku roku 2021 Orcel snížil náklady a přesunul zdroje z méně ziskových podniků do lukrativnějších. UniCredit, podpořená rostoucí ziskovostí díky vyšším úrokovým sazbám, zvýšila objem peněz, které vyplácí investorům. UniCredit uvedla, že její samostatná strategie zůstává „přesvědčivým základem“, přičemž transakce jsou „potenciálním akcelerátorem“. Bude je realizovat pouze v případě, že budou splňovat „přísné podmínky“.

Pokud se jí podaří převzít Banco BPM a , integraci provedou místní týmy, samostatné právní subjekty a obě transakce se nebudou časově překrývat, uvedla v prezentaci. Kapitálové rezervy banky, které analytici považují za klíčové pro probíhající transakce a budoucí výnosy pro akcionáře, zůstaly solidní - ukazatel kmenového kapitálu tier 1 činil na konci prosince 15,9 % oproti 16,1 % v předchozím čtvrtletí.