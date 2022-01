Miliardář Křetínský se chystá přijmout nabídku na akvizici německé Aareal Bank

Miliardář Daniel Křetínský se podle zdroje chystá přijmout nabídku na převzetí německé Aareal Bank, v níž má podíl, od tří finančních investorů. S odvoláním na informovaný zdroj to dnes uvedla agentura Reuters. Fond Vesa Equity Investment, který Křetínský vlastní spolu s dalším podnikatelem Patrikem Tkáčem, je jedním ze tří největších akcionářů banky.

Zájem o odkup banky má skupina Atlantic BidCo, do které patří americká společnost Advent International, kanadský penzijní fond CPPIB a firma Centerbridge Partners. Skupina dnes uvedla, že její nabídku přijalo 26,99 procenta akcionářů, včetně opce na odkup 6,85 procenta akcií.



Společnost Atlantic BidCo minulý týden zvýšila nabídku na odkup na 31 eur za akcii, což ohodnocuje celou banku na 1,86 miliardy eur (45,4 miliardy Kč). Dva velcí investoři Adam Epstein a Petrus Advisers ale nabídku odmítli, protože je podle nich příliš nízká. Epstein vlastní v bance pětiprocentní podíl a Petrus Advisers téměř 16procentní.



Atlantic BidCo také minulý týden snížila limit pro přijetí nabídky na 60 z předchozích 70 procent a prodloužil také lhůtu pro přijetí nabídky do 2. února.



Vedení Aareal Bank a dozorčí rada transakci podpořily, a to i přes odpor investorů.

Zdroj: Reuters, ČTK