Křetínský kupuje 27 procent v třetím klubu anglické Premier League

Skupina 1890s Holdings českého podnikatele a miliardáře Daniela Křetínského získala podíl 27 procent v anglickém fotbalovém klubu West Ham United. Majitel fotbalové Sparty a jeho obchodní kolega Pavel Horský byli jmenováni členy představenstva WH Holdings Ltd. Investice údajně londýnský klub oceňuje na 600 milionů liber, napsala agentura Reuters.

„Dohoda je dalším zlepšením kapitálové struktury klubu, která umožní snížit jeho dlouhodobý dluh“ a zajistí, že vytvořené prostředky bude dále možné směrovat do jiných klíčových oblastí zájmu, uved klub v dnešním prohlášení. West Ham United, momentálně třetí klub anglické nejvyšší fotbalové ligové soutěže Premier League, v neděli porazil Liverpool.

Transakci podle klubu předcházelo jednání s akcionáři, včetně obou předsedů představenstva Davidem Sullivanem a Davidem Goldem. Ti již dříve v tomto roce shodili ze stolu dva návrhy na převzetí od PAI Capital, kterou vede ázerbájdžánský podnikatel Nasib Piriyev.

1890s Holdings je většinově kontrolován Křetínským, menšinový podíl 44 procent v něm drží Křetínského obchodní partner Patrik Tkáč. Spolumajitelem pražské Sparty je Křetínský od roku 2004.

„Jsem potěšen, že tento podrobný proces nyní dospěl k úspěšnému konci. Fotbal zbožňuji a velice oceňuji a respektuji výjimečnou historii a tradici West Ham United, stejně tak jako jeho věrnou a nadšenou fanouškovskou základnu, a také velice inspirativní roli, kterou hraje v mnoha sociálních programech a iniciativách,“ uvedl Křetínský v prohlášení na webu klubu.

Křetínský vlastní jednu z největších energetických skupin v Evropě a také několik francouzských médií. Prostřednictvím společnosti VESA Equity, která sídlí v Lucembursku a kterou vede se svým obchodním partnerem Patrikem Tkáčem, má 16procentní podíl v britské poště Royal Mail. Další podíly drží v německé maloobchodní společnosti a v americké síti obchodů se sportovním oblečením a obuví .

Chystaný příchod českého miliardáře do West Hamu avizovala britská média od konce října. Spekulace zesílily poté, co šéf Sparty navštívil v neděli ligové utkání s Liverpoolem (3:2). Investovanou částku londýnský klub nezveřejnil. Některá britská média uvádějí 150 milionů liber (4,4 miliardy korun), jiná 180 až 190 milionů liber (5,3 - 5,6 miliardy korun).



"Poté, co jsem nedávno navštívil London Stadium a sledoval tým Davida Moyese, vím, že je skvělé stát se součástí rodiny West Ham United. Cítím se poctěn tím, že mám nyní možnost pomoci všem, kteří zde působí a navázat na hrdé tradice tohoto velkého klubu," uvedl Křetínský.



West Ham, v němž působí i čeští fotbalisté Tomáš Souček, Vladimír Coufal a Alex Král, si úspěšně vede i v Evropské lize.

