Indexy pokračují v umazávání ztrát z úvodu roku, Tesla +7,91 %

Úterní obchodní seance byla pravým opakem té pondělní, při které nepotěšil investory primárně do technologického sektoru šéf americké centrální banky Jerome Powell, který zmínil, že pokud bude třeba vzhledem k inflaci, tak FED bude zvedat základní úrokovou sazbu agresivněji, jak o „pouze“ 25 bodu.



Největší zotavení předvedly akcie právě technologického sektoru, když k největším hvězdám patřily společnosti jako či Meta Platforms, MSFT US +1,64 %, FB US +2,44 %.



Obrovské posuny směrem vzhůru a současně tedy i pokračování rally, to byl dnešní příběh u čínských akcií. Společnost Alibaba informovala o změna programu zpětného odkupu akcií, když Alibaba tento buyback plánuje navýšit z 15 miliard dolarů na 25 miliard dolarů s platností do třetího měsíce roku 2024, BABA US +11 %, BIDU US +5,39 %, PDD US +18,85 %.



První elektro auta byly dnes předány svým majitelům generálním ředitelem společnosti Elonem Muskem v Gigafactory Berlin. tvrdí, že v továrně bude vyrobeno až 500.00 vozů ročně, přičemž v současnosti jsou auta dováženy zákazníkům z Evropy z Číny, TSLA US +7,91 %.



Mezi sektor, který přivítal včerejší komentář šéfa FEDu patří ten finanční. Finanční sektor posiloval o 1,6 %. Mezi premianty se zařadila , která může těžit nejvíce ze zvyšování sazeb, BAC US +3,13 %.



Cena ropy byla dnes jako na houpačce. Nejprve přispěla k výraznému poklesu až o 2 % nerozhodnost Evropy, jak naložit se zákazem dovozu ropy z Ruska. Posléze se cena za barel odrazila z denních minim, a to po zprávě ministerstva energetiky Ruska, když vydalo varování o poškozených kotvištích po jedné z bouří, což by mohlo mít za následek pokles o 1 milion barelů denně, WTI -0,3 %, Brent -0,2 %.



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 0,7 % (34.807 b.), S&P 500 o 1,1 % (4.511 b.) a technologický Nasdaq Composite o 2,0 % (14.108 b.).