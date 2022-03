Česká zbrojovka zveřejnila předběžné výsledky. V loňském roce, kdy proběhla akvizice Coltu, jí narostly výnosy o téměř 57 procent

Česká zbrojovka Group zveřejnila své předběžné konsolidované neauditované finanční výsledky za rok 2021 končící 31. prosincem. Výnosy Skupiny v roce 2021 dosáhly 10,7 mld. Kč, což je meziroční nárůst o 56,7 %, zejména díky nárůstu prodejů ve všech regionech, produktovému mixu a konsolidaci výnosů Coltu od 21. května 2021. Počet prodaných zbraní se v roce 2021 zvýšil o 34,2 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 a činil více než 627 tisíc kusů. Představenstvo navrhne valné hromadě výplatu dividendy ve výši 25 Kč na akcii.

Ukazatel upraveného zisku EBITDA očištěný o mimořádné vlivy spojené s akvizicí Coltu činil v roce 2021 celkem 2 168,8 mil. Kč, což je o 49,6 % meziročně více. Mezi tyto vlivy patří především náklady na profesionální poradce a ostatní služby spojené s akvizicí Coltu, odpis zmařené investice v souvislosti s projektem v Arkansasu a přecenění zásob a jejich opravných položek. Zisk po zdanění se v roce 2021 ve srovnání s rokem 2020 zvýšil o 12,3 % a dosáhl hodnoty 760,0 mil. Kč. Upravený čistý zisk po zdanění, očištěný o náklady na financování akvizice a doplatku vázaného na dosažené výsledky, dosáhl v roce 2021 výše 1 161,0 mil. Kč, což je o 71,6 % více než ve stejném období loňského roku.

Společnost navrhne výplatu dividendy ve výši 25 Kč na akcii ze svého konsolidovaného čistého zisku za rok 2021. V porovnání s výplatou 7,50 Kč v loňském roce se jedná o více než trojnásobnou částku k výplatě na jednu akcii. Výplata dividendy podléhá schválení valnou hromadou.

Oproti roku 2020 vzrostly výnosy v roce 2021 o 56,7 % na celkovou částku 10,7 mld. Kč, zejména díky růstu počtu prodaných zbraní, vyšším prodejům ve všech regionech a konsolidaci výnosů Coltu od 21. května 2021. Výnosy v ČR v roce 2021 vzrostly o 151,0 %, na 821,7 mil. Kč, a to vlivem akcelerace dodávek Armádě ČR v druhém pololetí roku. Výnosy z prodejů ve Spojených státech vzrostly v roce 2021 meziročně o 38,7 % na 6,3 mld. Kč především díky nárůstu poptávky na komerčním trhu a konsolidaci Coltu v USA. Vzhledem k akvizici Coltu začala Skupina vykazovat výnosy realizované v Kanadě, které v roce 2021 činily 551,5 mil. Kč, což je meziročně o 461,1 % více. Výnosy dosažené v Evropě (vyjma ČR) se v roce 2021 meziročně zvýšily o 12,5 % na 1 053,8 mil. Kč, zejména v důsledku nárůstu prodejů v zemích střední a východní Evropy.



Výnosy dosažené v Africe vzrostly v roce 2021 o 81,6 % na 752,8 mil. Kč, a to díky dodávkám zákazníkům z ozbrojených složek. Výnosy v Asii se v roce 2021 v důsledku nárůstu prodejů odběratelům z řad ozbrojených složek i komerčním zákazníkům zvýšily o 86,2 % na hodnotu 727,4 mil. Kč. Výnosy z prodejů do ostatních částí světa dosáhly za rok 2021 hodnoty 531,2 mil. Kč, a meziročně tak vzrostly o 264,5 %.

Kapitálové výdaje v roce 2021 dosáhly hodnoty 651,9 mil. Kč, tedy meziročně o 98,1 % více, a představovaly tak 6,1% podíl z celkových výnosů za toto období, což je v souladu s dříve publikovaným výhledem na rok 2021 (5–7 % z celkových výnosů). Kapitálové výdaje byly vynaloženy primárně na modernizaci výrobních zařízení a kapacit Skupiny, přičemž většina výdajů byla realizována ve výrobním závodě se sídlem v České republice.

Vedení očekává, že celkové výnosy v roce 2022 mohou dosáhnout výše 14,4–14,8 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst 35–39 % oproti realizovaným konsolidovaným výnosům v roce 2021. Očekávaná výše ukazatele EBITDA by mohla dosáhnout v roce 2022 úrovně 3,0–3,3 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst 36–50 % oproti hodnotě upravené konsolidované EBITDA předběžně dosažené v roce 2021. Kapitálové výdaje v roce 2022 by mohly dosáhnout hodnoty 5 % z očekávaných celkových výnosů v roce 2022, což je v souladu se střednědobým výhledem.



Současná bezpečnostní situace a ozbrojený konflikt na Ukrajině mohou přinést vyšší zájem o výrobky u zákazníků z řad ozbrojených složek, ale také znamenat nepředvídatelné negativní dopady do provozního a finančního hospodaření v roce 2022. V březnu 2022 Společnost uzavřela s Ministerstvem obrany ČR dodatek k rámcové dohodě z dubna 2020 na pořízení ručních zbraní. Dodatek umožní Armádě České republiky čerpat dodávky zbraní v hodnotě až o 1,18 mld. korun vyšší oproti původně sjednanému limitu ve výši 2,35 mld. korun.

Z předchozího období přetrvává nejistota z možného pokračování dopadů pandemie covid-19 na dodavatelský řetězec a logistiku, přestože Společnost je schopna na základě předchozích zkušeností přijímat adekvátní opatření a s dopady se vypořádat. Výzvou pro rok 2022 bude rovněž schopnost vyrábět a uspokojovat poptávku v požadovaném sortimentu za požadovanou cenu. Řízení provozních nákladů bude v tomto roce klíčové. Společnost pocítí tlak růstu cen komodit, včetně plynu a elektřiny, i když tyto představují pouze relativně malou část provozních nákladů. Očekáváme nárůst osobních nákladů v hlavních výrobních závodech na základě nově uzavřených kolektivních smluv na další období. Společnost věří, že je schopna do jisté míry promítnout růst cen vstupů do prodejních cen. Některé klíčové smlouvy obsahují inflační doložky.

Zdroj: CZG