Burzy v roce 2021: Pražská poráží svět, PX +39 %. Wall Street a Francie před Německem

Domácí pražská akciová burza v roce 2021 zpevnila na úrovni indexu PX o úctyhodných bezmála 39 %. Toto zhodnocení je nejsilnější od finanční krize a při pohledu do světa překonává jak hlavní evropské tak i americké akciové indexy.

Index pražské burzy PX skončil rok 2021 nad 1426 body se ziskem 38,84 %. Je to jeho maximem od roku poslední finanční krize, 2008. Index PXD-TR, zohledňující také dividendy, získal dokonce 45,43 %.

Graf: Vývoj indexu PX v roce 2021

Zdroj: Patria.cz

Domácím králem jsou z titulů zařazených do indexu PX akcie CZG a s ročním zhodnocením bezmála 76 %, respektive bezmála 75 % (srovnáváme závěr prosince 2021 proti závěru prosince 2020). Následují akcie se ziskem bezmála 62 %. Z dalších bank posílily akcie o bezmála 46 % a akcie Monety o více než 42 %.

Tabulka: Roční vývoj titulů pražské burzy v indexu PX

Zdroj dat: Patria, PSE, Bloomberg (30/12/20-30/12/21)

Nejobchodovanějším domácím titulem byl ČEZ s objemem 44,8 miliardy korun, následován Komerční bankou s 29,9 mld. Kč a Monetou s 26,1 mld. Kč. Nejaktivnějším dnem na domácí burze byl 6. říjen s celkovým objemem 1,196 miliardy korun.

CZG těžila ze silných výsledků, do kterých se výrazně promítá akvizice známé americké firmy Colt. Příběh he zřejmý, energetické komodity a povolenky na rekordech. Bankám vedle pozitivního globálního sentimentu pomáhalo i zvyšování úrokových sazeb ČNB. Centrální banka během roku navýšila svou základní sazbu z 0,25 procenta o 3,5 procentního bodu na aktuálních 3,75 procenta a v příštím roce bude zvyšování sazeb pokračovat. Akcie Avastu zpevnily o více jak 19 % na 181 korun. Přibližně v polovině roku se objevily zprávy, že chce převzít americká firma NortonLifeLock, v návaznosti na tuto zprávu akcie české firmy skokově posílily. Do konce roku spojení schválily valné hromady obou firem a předpokládá se, že k dokončení transakce dojde někdy během roku 2022. Po spojení se akcie nové firmy budou obchodovat na newyorské burze.

Z trhu se již příští rok pravděpodobně stáhnou akcie O2, které letos i pod tlakem tohoto vývoje zpevnili „pouze“ o 15 %. Společnosti PPF se tento rok v rámci zrychleného odkupu akcií podařilo navýšit podíl v O2 nad 90 procent a získala souhlas k vytěsnění minoritních akcionářů za cenu 270 korun za akcii.

Už letos z pražské burzy zmizely akcie Stock poté, co celý podíl ve společnosti ovládla investiční firma CVC. Do stažení akcií z trhu posílily od začátku roku o 44 procent.

Nezapomeňme ale na trh START, kde se odehrávají ještě řádově jiné zisky. Pilulka za rok zpevnila o 188 procent na 1685 korun za akcii. O více jak 100 % přitom zpevnily také další dvě emise na trhu pro rostoucí firmy a to eMan s +145,90 % a Karo Invest s +115,09 %.

Grafika: Výkonnost indexů a objemy obchodů na BCPP v roce 2021

Zdroj: BCPP

Pohlédneme-li na světové akciové indexy ze zohledněním vývoje české koruny, z amerických indexů je za rok S&P 500 výše o 30 %, Nasdaq o bezmála 25 % a Dow Jones o 21,5 %. V Evropě přepočtem přes českou korunu zhodnotily francouzské akcie v indexu CAC 40 o 22 %, britské ve FTSE 100 o 15,4 %, německé v indexu DAX pak o 6,7 %.

Standardní výkon v EUR je pro evropské akcie příznivější: CAC 29 %, FTSE 22 %, DAX bezmála 16 %. Silnější je Wall Street. Stejnou měnou index S&P 500 zpevnil o 37,3 % (v dolaru o 27,23 %), Nasdaq o 31,8 % (v dolaru o 22,14 %) a Dow Jones o 28,3 % (v dolaru o bezmála 19 %).

Králem Evropy je letos estonský index Tallinn, který přidal bezmála 50 procent. Široký panevropský index Stoxx 600 získává 22 procent.

Česká koruna si včera na závěr roku připsala dalších deset haléřů k dobru a bude končit rok 2021 hluboko pod hranicí 25,00 EURCZK. "Atraktivní úrokový diferenciál stejně jako ve zbytku střední Evropy je nejdůležitějším argumentem k posilování domácí měny. Koruně navíc může pomáhat, že nová česká vláda se jeví fiskálně konzervativní, přičemž její postoj k nové covidové variantě (omicronu) je velmi pragmatický," poznamenávají analytici ČSOB. Volatilita na eurodolarové trhu je mezi svátky stále minimální a měnový pár se obchoduje v blízkosti hodnoty 1,13. Dolaru přitom nikterak nepomohl pokles nových žádostí o podporu v USA pod hranici 200 tisíc, což je nejen níže než v před-covidovém období, ale navíc tato hodnota avizuje velmi silná data z trhu práce za měsíc prosinec (payrolls budou zveřejněna příští pátek).

Čínské akcie na konec roku zpevnily, dařilo se hlavně realitním společnostem a také akciím firem, které se věnují vývoji šetrnějších energetických zdrojů. Za celý rok ale hlavní akciový index CSI 300 odepsal 5,2 procenta, a zaznamenal tak nejhorší výsledek za poslední tři roky. Na rekordu je ale celoroční obrat. Index Shanghai Composite, v němž jsou zahrnuty všechny akcie na burze v Šanghaji, je za celý rok v zisku 4,8 procenta. Celoroční obrat na akciových trzích v kontinentální Číně překonal 257 bilionů jüanů (přes 888 bilionů Kč). Překonal tak rekord z roku 2015. Příliv kapitálu ze zahraničí je také rekordní, podle dat webu East Money Information dosáhl 1,18 bilionu jüanů (4,1 bilionu Kč). A na rekordu je také celkový objem aktiv, která mají ve správě investiční fondy - vystoupil na 25,3 bilionu jüanů (87,4 bilionu Kč).