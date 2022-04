Nezaměstnanost v Česku v březnu klesla o desetinu bodu na 3,4 procenta

Nezaměstnanost v Česku v březnu klesla o desetinu procentního bodu na 3,4 procenta. Bez práce bylo 252.873 lidí, zhruba o 10.500 méně než v předchozím měsíci. Zaměstnavatelé nabízeli 360.168 volných míst, jejich počet tak mírně klesl. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Úřad práce ČR. Loni v březnu byla nezaměstnanost v Česku 4,2 procenta.



S příchodem jara začínají sezonní práce. "Zaměstnavatelé momentálně hledají mimo jiné nové zaměstnance v zemědělství, lesnictví, ve stavebnictví a v logistice. Dlouhodobý zájem mají i o kvalifikované řemeslníky a výrobní dělníky. Zároveň roste zájem ze strany měst a obcí o pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací," uvedl generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.





Situace v dalších měsících bude podle úřadu záviset mimo jiné na vývoji pandemické situace a také války na Ukrajině. Podle dostupných údajů nastoupilo od zahájení ruské invaze k zaměstnavatelům v Česku více než 12.600 Ukrajinců. Nejčastěji je to na pozice ve výrobě, v logistice či ve službách. V evidenci úřadů práce je momentálně dalších téměř 8400 ukrajinských běženců.

Trh práce stále vykazuje příznivý vývoj, uvedl v dnešním komentáři hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. "Situace v dalších měsících se bude odvíjet bezesporu od dalšího průběhu války na Ukrajině. V dnes zveřejněném zápise z měnového jednání ČNB v minulém týdnu člen bankovní rady T. Holub uvedl, že se "napětí na tuzemském trhu práce může částečně zmírnit efektem dodatečné pracovní síly v podobě válečných uprchlíků, byť selektivně jen v některých odvětvích". Očekávané zpomalování ekonomické aktivity v letošním roce pak také patrně povede k nárůstu míry nezaměstnanci, ačkoli jakýkoli odhad je prozatím velmi nejistý," podotkl také Seidler.



Podle Najmona z Úřadu práce ČR stále platí, že do ČR přicházejí především ženy s dětmi, které v první řadě řeší zajištění péče o potomky a ubytování. Následně se pak zajímají o možnost výdělku. Vyhledávají spíše krátkodobé pracovní poměry, protože věří, že se vrátí brzy domů. "Proto i v případě, že mají vyšší nebo specializovanou kvalifikaci, projevují zájem třeba i o manuální profese. S ohledem na děti také dávají přednost jednosměnným pracovním příležitostem," dodal Najmon.



Nejvyšší nezaměstnanost byla v březnu v Ústeckém kraji, kde dosahovala 5,2 procenta. V Moravskoslezském kraji to bylo pět procent a v Karlovarském kraji čtyři procenta. Naopak nejnižší nezaměstnanost zůstává v Pardubickém kraji, kde činil podíl lidí bez práce 2,4 procenta. Následují Praha, jižní Čechy a Zlínský kraj, kde je míra nezaměstnanosti shodně 2,6 procenta.



Mezi okresy je nejvyšší podíl lidí bez práce na Karvinsku, a to 8,4 procenta. Na Mostecku činí 6,4 procenta, na Bruntálsku 6,3 procenta a na Chomutovsku 6,2 procenta. Naopak v okrese Praha-východ je nezaměstnanost 1,1 procenta, nejméně v Česku. Pod dvě procenta se vešly ještě okresy Praha-západ, Pelhřimov, Benešov a Rychnov nad Kněžnou.



Na jedno pracovní místo připadá v ČR průměrně 0,7 uchazeče. Nejvíce je to na Karvinsku, a to 9,5 uchazeče. Bez práce byli v březnu nejčastěji uchazeči s nižší kvalifikací, především s vyučením bez maturity a se základním vzděláním.



Z celkového počtu evidovaných uchazečů tvořily 51,9 procenta ženy. Průměrný věk nezaměstnaných byl v březnu 43,9 roku, zatímco loni to bylo 42,9 roku. "Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně nemění. A i během uplynulých 12 měsíců došlo pouze k mírným změnám." uvedl úřad.



Novou práci získalo v březnu 29.273 lidí. Nejčastěji našli uplatnění jako pomocníci ve výrobě, pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě, řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby, administrativní pracovníci, uklízeči a pomocníci v domácnostech, obsluha pojízdných zařízení, montážní dělníci výrobků a zařízení nebo řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají.



Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v březnu 81.832 lidí, což je necelá třetina uchazečů o zaměstnání. V průměru brali 9131 korun. Podporu nižší než 4500 korun dostávala čtvrtina lidí.

Zdroje: ČTK, ČBA