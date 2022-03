Nezaměstnanost v únoru klesla na 3,5 procenta. Volných míst je rekordně mnoho

Nezaměstnanost v Česku v únoru klesla na 3,5 procenta, což je o desetinu procentního bodu méně než v lednu. Bez práce bylo 263.433 uchazečů o zaměstnání, zhruba o 3600 méně než v předchozím měsíci. Naopak počet volných pracovních míst je více, zaměstnavatelé jich v únoru nabízeli rekordních 363.917, v lednu to bylo asi o 12.200 méně. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Úřad práce ČR. Analytici oslovení agenturou Reuters předpokládali stagnaci míry nezaměstnanosti na 3,6 procenta.



Loni v únoru byla míra nezaměstnanosti 4,3 procenta a v únoru 2020, tedy před začátkem epidemie koronaviru, činila tři procenta.



"Pokud jde o výhled do dalších měsíců, bude se vše odvíjet od aktuální pandemické situace a s tím spojených přijatých bezpečnostních opatření. Do vývoje se s největší pravděpodobností promítne i válečný konflikt na Ukrajině," uvedl generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

Zaměstnanci ÚP podle něj komunikují se zaměstnavateli, kteří nabízí volná pracovní místa pro migranty z Ukrajiny a oslovují další s dotazem, zda nemají zájem je přijmout. I zaměstnavatelé se obracejí na pracoviště ÚP ČR a nová místa hlásí. "V současné době evidujeme téměř 13.000 takových pozic," doplnil.

Zdroje: ČTK, Reuters