Odbyt automobilky Škoda Auto v prvním čtvrtletí klesl o více než čtvrtinu

Odbyt automobilky Škoda Auto se v prvním čtvrtletí meziročně snížil o 25,4 procenta na 186.200 vozů. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil mateřský koncern . V samotném březnu se odbyt meziročně propadl dokonce o 35 procent na 63.300 vozů. Tempo poklesu tak zrychlilo z únorových dvaceti procent.



Odbyt celé skupiny se v prvním čtvrtletí meziročně snížil o 21,9 procenta na 1,898 milionu vozů. Skupina zahrnuje vedle Škody řadu dalších značek. Kromě vlajkové značky jsou to například Audi, , Seat, Bentley či Lamborghini.



Výrobci automobilů se již delší dobu potýkají s nedostatkem součástek, který narušil také výrobní aktivity Škody Auto. Situaci navíc zkomplikovala válka na Ukrajině, která způsobila mimo jiné výpadek produkce u ukrajinského dodavatele kabelových svazků pro Škodu Auto.



Škoda Auto provozuje v České republice tři výrobní závody, vyrábí ale i v Číně, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Působí na více než 100 trzích.



Začátkem března Škoda Auto oznámila, že kvůli ruské invazi na Ukrajinu přeruší výrobu ve svých ruských závodech v Kaluze a v Nižném Novgorodu a zastaví export vozů do Ruska. V loňském roce pro ni bylo Rusko druhým největším trhem.