Atraktivita akcií ve srovnání s dluhopisy a marže obchodovaných firem na nevídaných hodnotách

Před pár dny jsem tu poukazoval na jednu podstatnou věc: Pohled na valuace amerických akcií založený na toku hotovosti vyznívá v historickém srovnání mnohem umírněněji, než třeba poměr cen a zisků PE. V médiích a mezi experty se také poměrně často používá srovnání valuací dluhopisového a akciového trhu, já se mu zase tak nevěnuji, ale dnes učiním výjimku. A přidám ještě krátce další poznámku k ziskům obchodovaných firem. Tedy druhému pilíři (vedle valuací), na kterém ceny akcií stojí.



1. Výnosy akcií a dluhopisů: Valuací dluhopisového trhu se nemyslí nic jiného, než výše výnosů. Ty se v USA během posledních týdnů pohnuly výrazně nahoru, a to tak, že celá výnosová křivka se zploštila a dokonce zaběhla do inverze. Pro akcie jsou rozhodující zejména výnosy dlouhodobé a následující graf ukazuje rozdíl mezi nimi a „výnosy“ akciového trhu. Tedy konkrétně takzvaným ziskovým výnosem, který není ničím jiným než poměrem zisků k cenám (tedy obráceným PE, podobně se dá použit dividendový výnos):



Zdroj: Twitter



Nadpis grafu tvrdí, že zmíněný rozdíl mezi oběma výnosy je rizikovou prémií akciového trhu, což tak není, maximálně jde o její hrubou aproximaci. Ale to nás nyní nemusí zajímat. Pointa grafu je v tom, že rozdíl ve výnosech je relativně blízko dlouhodobému průměru, ale „je nejníže od roku 2010“. Při interpretaci tak (stejně jako v řadě jiných případů) rozhoduje období, které si pro srovnání vybereme. V prvním případě (od šedesátých let) jsou akcie relativně k dluhopisům cca férově naceněné, v druhém (posledních 10 let) by byly relativně drahé (ziskový výnosy akcií nízký relativně k výnosům dluhopisů).



Tvůrci grafu si pak pohráli s tím, jaká je historická návratnost US akcií v závislosti na výši oné jakoby rizikové prémie. Její současné hodnoty by na tomto základě implikovalky návratnost akcií pod 4 %. Vyšší prémie pak celkem intuitivně implikuje budoucí návratnost vyšší (výnosy akcií se dotahují na ty dluhopisové tím, že ceny akcií rostou), a naopak.



2. Stabilizace rekordních marží: Ohledně v úvodu zmíněné ziskovosti bych dnes rád ukázal následující obrázek, který se zabývá ziskovými maržemi obchodovaných firem, ale rozdělených na technologie a zbytek trhu. Před časem jsem tu poukazoval na dlouhodobě se zvyšující podíl zisků na celkových příjmech, který má řadu makroekonomických a celospolečenských důsledků. Tento graf hovoří v podobném duchu:



Zdroj: Twitter



Goldman Sachs podle vyznačených projekcí čeká, že dojde cca ke stabilizaci marží, a to jak u technologií, tak zbylých sektorů. A to stabilizaci na doposud nevídaných úrovních (tedy minimálně od devadesátých let). Tedy mimo jiné žádné marže snižující nákladové tlaky, které by firmy nebyly schopny eliminovat na straně prodejních cen.