Euro k dolaru nejníže od jara 2020. Americké výnosy znovu rostou, technologie padají

Euro se po dnešním měnověpolitickém oznámení ECB propadlo k dolaru pod 1,08 EURUSD na nejnižší hodnoty od května 2020 a pak jenom namáhavě šlape vodu. Centrální banka eurozóny nepřekvapivě potvrdila sazby na stávající úrovni, nepodařilo se jí ale dodat jakékoli náznaky, že by s utahováním měnové politiky nějak pospíchala. V prohlášení nechybělo ujištění, že Rada guvernérů podnikne veškeré potřebné kroky, aby naplnila mandát ECB v oblasti cenové stability. Dostupné údaje podle ní posilují očekávání, že čisté nákupy aktiv v rámci programu APP by měly být ukončeny ve třetím čtvrtletí – podle Lagardeové to může být v jeho úvodu i na konci.

Toto trhy svým způsobem čekaly, o to víc je ale vidět kontrast mezi přístupem eurozóny a centrální banky v USA. Tam se už zase očekává, že Fed bude sazby utahovat agresivněji, a dluhopisové výnosy se vrátily k růstu. Na deseti letech vidíme nárůst o skoro 3 procenta na 2,78 procenta. Třicetileté výnosy dorazily nejvýše od roku 2019. Vizi jestřábějšího Fedu umocnil John Williams z newyorského Fedu, podle kterého je rozumné, aby rychlejší tempo utahování zahrnovalo hiky o půl procentního bodu. Euru naopak nepomohlo vyjádření Lagardeové, že kvůli válce na Ukrajině je zvýšené nebezpečí, že už tak rekordní inflace ještě zrychlí.

Hlavní indexy na Wall Street se po neslaném nemastném začátku obchodují smíšeně, nedaří se technologickému Nasdaqu, užší index DJIA ale roste. Akciím Twitteru pomohla kontroverzní nabídka Elona Muska na koupi této sociální sítě. Obratem klesly akcie Tesly, kde se spekuluje, že nejnovější akciová invence jejího šéfa by mohl rozmělnit jeho pozornost. Po kvartálních číslech stouply akcie , i . Well Fargo ale ztratila na neuspokojivých kvartálních výnosech.

Na Velký pátek jsou americké akciové trhy i trh s dluhopisy zavřené. Obchodovat se nebude ani na pražské burze a většině evropských akciových trhů. Velké evropské burzy jsou dnes lehce v plusu, na DAXU pozorujeme vzestup o půl procenta.

Cena zlata klesá, mírný pokles vidíme i na ropě. Brent se ale drží nad 108 dolary za barel. Klesají evropské ceny zemního plynu, které čekají, zda energetická schůzka ruského prezidenta Vladimira Putina vnese nějaké světlo do otázky rublových plateb za ruský plyn.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:49 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.4258 0.0216 24.4673 24.3860 CZK/USD 22.6490 1.0234 22.7115 22.3470 HUF/EUR 376.5567 -0.1532 376.8700 375.5151 PLN/EUR 4.6345 -0.0342 4.6626 4.6307

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.8776 -0.8549 6.9592 6.8647 JPY/EUR 135.6900 -0.8866 136.9436 135.5150 JPY/USD 125.7900 0.1007 125.9970 125.0825

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8268 -0.6179 0.8314 0.8251 CHF/EUR 1.0165 -0.1488 1.0213 1.0138 NOK/EUR 9.5125 -0.1795 9.5617 9.4898 SEK/EUR 10.2997 -0.2702 10.3177 10.2646 USD/EUR 1.0787 -0.9916 1.0923 1.0761

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3479 0.4582 1.3490 1.3389 CAD/USD 1.2606 0.2467 1.2611 1.2524