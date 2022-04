Čistý zisk i tržby CD Projektu se meziročně propadly. Rozšíření Cyberpunku by mohlo být hotové příští rok

Čistý zisk CD Projektu za celý rok se podle čtvrtečního reportu propadl meziročně o 82 %, ale i tak skončil nad průměrným odhadem analytiků podle průzkumu Bloomberg (208,9 milionů zlotých versus odhad 202 milionů zlotých). Toto největší polské studio počítačových her loni uvedlo, že prodej jeho klíčového titulu Cyberpunk dosáhl v roce 2020 13,7 milionů kopií.





Tržby klesly meziročně 58 % na 888,2 milionů zlotých, když trh odhadoval 889,6 milionů zlotých. První kvartál by ale mohlo posílit vydání nové generace Cyberpunk. Dále pokračuje vývoj rozšíření Cyberpunk 2077 a také nové hry Zaklínač založené na Unreal Engine 5. Vývoj hry na tomto enginu by měl být podle zástupců firmy plynulejší, ale ne nutně rychlejší a prozatím nevidí žádný významný dopad, co se nákladů týče.



Rozšíření Cyberpunku by mohlo být podle generálního ředitele Adama Kicinskiho hotové příští rok. Zároveň doufá, že seriál Cyberpunk Edgerunners na Netflixu, plánovaýá na tento rok, dále podpoří prodeje hry.





Prodeje her Zaklínač přesáhly 65 milionů kopií. Přesné datum vydání Zaklínače 3 nové generace odmítá Kicinski komentovat s tím, že před námi není „monumentální časová mezera“. Na dotaz, zda bude hra spuštěna v červnu příštího roku odpověděl: „to tak vůbec není“.



Zdroj: CD Projekt Red, Bloomberg