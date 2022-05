Inflace tématem dne. Trhy jsou před daty v pozitivní náladě

Evropské akciové trhy dnes pokračují v růstu a hlavní indexy si připisují zhruba do jednoho procenta. Nejde o velký růst, přesto nálada zůstává pozitivní a zasahuje i na dluhopisový trh. Tam dnes sledujeme znovu pokles výnosů. Eurodolar vyčkává u 1,0550 a v klidu je také česká koruna.



Inflace je klíčovým tématem pro finanční trhy už poměrně dlouho a dnes to bude platit ještě víc, neboť vycházejí dubnové cenové statistiky. V Číně je spotřebitelská inflace umírněná, zatímco výrobní ceny směřují rychle vzhůru. Dnešní čísla ukázala, že za duben to bylo meziročně o 8 procent, tedy více, než se čekalo. Německá spotřebitelská inflace byla jen potvrzena na předběžných hodnotách a čekat se nyní bude, co odpoledne přinesou americká data.



Ve Spojených státech by inflace měla oproti březnu zpomalit, a to na 8,1 z 8,5 procenta. Jeden důvod je v podstatě technický - nárůst srovnávací základny minulého roku. Právě před rokem začala inflace podstatně zrychlovat a to nyní bude meziroční čísla tlačit dolů. Druhým důvodem je benzín. Ten v březnu výrazně zdražil, načež šla cena následující měsíc o něco níž. To ovlivní celou položku energií, která by neměla přispívat k inflaci tak silně. A položek, které v březnu výrazněji zdražily a následně už se tolik hýbat nebudou, najdeme víc.



Formálně vzato tedy dostaneme zřejmě čísla indikující, že vrchol inflace je za námi. To by bylo určitě první důležité vítězství. Vzhledem k efektu srovnávací základny by pak se pak pozornost měla stočit k tomu, jestli se míra inflace bude dál snižovat. Samotné udržování tempa totiž ještě nic nezmění na odhodlání Fedu inflaci tlumit. A samozřejmě se budou data studovat i z pohledu struktury cenového růstu v jednotlivých položkách, právě z důvodu přetrvávání cenového růstu.



Případná nižší inflační čísla by podle nás akcie i dluhopisy využily aspoň ke krátkodobému nárůstu, a to díky nákupům po posledním propadu. Celkově však podmínky stále podle nás nejsou nastavené na to, abychom už viděli udržitelný obrat na trzích k lepšímu. Stahování peněz Fedem bude dál nabírat na intenzitě a obavy z tvrdého přistání nezmizí.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:20 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.9466 -0.2366 25.0245 24.9305 CZK/USD 23.6270 -0.5011 23.7655 23.6205 HUF/EUR 379.5900 0.0422 380.2735 379.0776 PLN/EUR 4.6673 -0.3204 4.6838 4.6590

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1030 0.1557 7.1068 7.0755 JPY/EUR 137.2150 -0.1088 137.4850 137.0850 JPY/USD 129.9870 -0.3450 130.4850 129.8950

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8549 -0.0263 0.8565 0.8537 CHF/EUR 1.0462 -0.2365 1.0495 1.0462 NOK/EUR 10.2086 -0.3120 10.2524 10.1945 SEK/EUR 10.5661 -0.3790 10.5867 10.5518 USD/EUR 1.0556 0.2374 1.0563 1.0526

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4325 -0.6016 1.4426 1.4320 CAD/USD 1.2986 -0.3151 1.3010 1.2984