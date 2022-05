I to je dopad covidu: Americká ekonomika letos poroste rychleji než čínská. Poprvé od roku 1976

Omezení pohybu v Číně kvůli pandemii nemoci covid-19 zřejmě budou znamenat, že tempo růstu čínské ekonomiky bude letos poprvé od roku 1976 nižší, než tempo růstu ekonomiky Spojených států. Uvedla to dnes agentura Bloomberg. Podle jejích ekonomů druhá největší ekonomika světa letos vzroste pouze o dvě procenta, zatímco hrubý domácí produkt USA se má letos zvýšit o 2,8 procenta.



Peking sice zavedl řadu stimulačních opatření, fiskálních, měnových i regulačních, ale jejich přínos tlumí politika nulové tolerance vůči covidu-19 prezidenta Si Ťin-pchinga. Ta vyžaduje přísná omezení pohybu a činnosti v případě jakéhokoli výskytu viru. Spojené státy sice bojují s vysokou inflací, stále je však podporuje vysoká zaměstnanost a spotřebitelské výdaje.



Prognóza čínského růstu je sice na dolním konci možného rozpětí, ekonomové však upozorňují, že ani v případě pozitivního scénáře, který počítá se zrušením politiky nulového covidu-19, by růst čínské ekonomiky nedosáhl vládního cíle, který počítá se zvýšením HDP o 5,5 procenta. Podle nich růst nedosáhne ani pěti procent.



Čínská vláda začala stanovovat cíle růstu koncem 90. let minulého století a stalo by se poprvé, kdy realitu výrazně podcenila. A to i přesto, že letošní cíl je zatím nejnižší, jaký kdy byl stanoven. Pro rok 2020 však vláda kvůli pandemii cíl růstu nestanovila. Ekonomika v tomto roce rostla o 2,2 procenta.



Od konce 70. let, kdy Čína zahájila své otevírání a reformy, roste rychleji než Spojené státy, třebaže její HDP na hlavu i přes vyšší růst stále výrazně zaostává za USA.



Letošní růstový cíl byl stanoven ještě před uzavřením Šanghaje kvůli covidu-19, které se negativně promítlo do výdajů. Někteří ekonomové dokonce odhadují, že čínský HDP v tomto čtvrtletí klesne, protože v dubnu se snížily maloobchodní tržby i průmyslová výroba.



Americký prezident Joe Biden si však již připsal zásluhy o překonání Číny a v lednu prohlásil, že americká ekonomika poprvé po 20 letech rostla rychleji než čínská. Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku totiž americká ekonomika meziročně expandovala o 5,5 procenta, zatímco čínská pouze o čtyři procenta. Za kalendářní rok se to ale Spojeným státům zatím nepodařilo.