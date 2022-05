USA se nemohou vyhnout stagflaci, říká El-Erian. Fed čeká obtížné rozhodnutí

Ekonomika Spojených států se nedokáže vyhnout stagflaci a trhy se na toto riziko výrazného zpomalení hospodářské expanze ještě musejí naladit. Tvrdí to bývalý generální ředitel společnosti Pimco a nynější hlavní ekonomický poradce společnosti Mohamed El-Erian.

I když se největší ekonomika pravděpodobně dokáže vyvarovat hospodářské recese, „stagflace je nevyhnutelná“, řekl El-Erian v televizním vysílání Bloombergu. „Zaznamenali jsme zpomalování růstu a vidíme, že inflace zůstává vysoko.“

Z této situace částečně viní americkou centrální banku a její loňský názor, že inflace v určité chvíli ochladne. Fed svoji tezi o přechodnosti od té doby opustil a teď svoji měnovou politiku zpřísňuje. Tento týden v úterý se předseda Fedu Jay Powelll nechal slyšet, že úrokové sazby se budou zvedat, dokud nepřijde "jasný a přesvědčivý" důkaz, že inflace je na ústupu.

Podle El-Eriana Fed konečně zachytil, co se vlastně děje. Má toho před sebou ale ještě dost. Stagflace je podle ekonoma pro centrální banky tou „nejhorší věcí“, a to především pro Fed, „protože uvádí do vzájemného konfliktu dva jeho cíle“. „Této situaci se šlo vyhnout, kdyby Fed neuvízl na svém charakterizování inflace jakožto dočasné“. Teď bude muset učinit velice obtížné rozhodnutí.

A jak by tedy podle něj měli reagovat investoři? K tomu renomovaný ekonom říká, že do cen se už postupně propsalo inflační riziko, riziko úrokových sazeb a riziko těsnější likvidity. Co do nich ale investoři ještě nepropsali, je „výrazné zpomalení růstu“. To podle El-Eriana znamená ještě větší míru přenastavování, než je běžné.

K tomu, co rozumí stagflací, se ekonom v záznamu vysílání nezmiňuje. "Používání výrazu stagflace bez jasné definice obsahu může být problematické. Jde o to, o jak velkém útlumu růstu, popřípadě o jak velkém zvýšení nezaměstnanosti se konkrétně hovoří. Rozdíly mohou být veliké - jde například o pokles tempa růstu pod potenciál, k nule či dokonce recesi," říká k tomu autor ekonomických článků na Patria Finance Jiří Soustružník.

Zdroj: Bloomberg