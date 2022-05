ECB se přimyká k zvyšování sazeb a euro roste

Série posledních komentářů z ECB svědčí o tom, že se banka stále více přimyká k myšlence zvyšování úrokových sazeb. Naposledy to doložila přímo prezidentka Lagardová, když hovořila o zvýšení sazeb v červenci, přičemž v září by depozitní sazba už neměla být negativní.



Tím se ECB blíží k tržním očekáváním. Zároveň v souladu s naším předpokladem má větší potenciál hýbat s trhy, poté co Fed svůj postoj s trhem víceméně už sladil. Částečně je to vidět na vyšších výnosech dluhopisů, ale zejména ECB pomáhá euru v obratu vzhůru. Eurodolar dnes roste o procento na 1,0670.



Na akcie má ECB podstatně menší vliv než Fed, takže velký dopad nečekejme. Klíčové indexy dnes většinou rostou, ovšem nijak euforicky. V Evropě jsou zisky do jednoho procenta, v zámoří je to asi polovic. V úvodu to přitom bylo lepší. Asi procento dnes přidává ropa či zlato, a to s přispěním slabšího dolaru. Dluhopisy jsou celkově pod tlakem. Pro korunu začíná týden zisky proti slábnoucímu dolaru, ovšem mírně získává i na páru s eurem při aktuálním kurzu 24,57.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:48 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5697 -0.0931 24.6467 24.5552 CZK/USD 22.9935 -1.3599 23.3175 22.9875 HUF/EUR 382.4052 -0.2712 383.7600 381.6600 PLN/EUR 4.6038 -0.3544 4.6303 4.6038

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1062 0.6383 7.1126 7.0525 JPY/EUR 136.2575 0.8777 136.2950 134.6450 JPY/USD 127.5540 -0.2432 127.9520 127.4270

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8494 0.4583 0.8496 0.8433 CHF/EUR 1.0329 0.3761 1.0335 1.0285 NOK/EUR 10.2514 -0.4119 10.3140 10.2190 SEK/EUR 10.4990 -0.0081 10.5182 10.4584 USD/EUR 1.0683 1.1346 1.0689 1.0552

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4057 -0.8414 1.4198 1.4035 CAD/USD 1.2787 -0.4023 1.2805 1.2781