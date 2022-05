Guvernér ČNB Rusnok: Pokud vývoj ekonomiky potvrdí prognózu, sazby v červnu znovu porostou

Pokud aktualizace dat na základě posledního vývoje ekonomiky potvrdí odhady ve stávající květnové prognóze České národní banky, tak je vysoká pravděpodobnost, že bankovní rada ČNB na svém zasedání 22. června opět zvýší úrokové sazby. Vyplývá to z vyjádření guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce.



"Aktualizace ukáže, zda se potvrzuje stávající prognóza. Pokud by se potvrzovala, tak ta pravděpodobnost (pozn. růstu úrokových sazeb) je vysoká," uvedl Rusnok.



Naposledy rada ČNB zvýšila úrokové sazby na jednání 5. května. Základní úroková sazba stoupla o 0,75 procentního bodu na 5,75 procenta. Takto vysoko byla základní úroková sazba naposledy v roce 1999. Zároveň šlo o šesté nadstandardní zvýšení základní sazby o více než 0,25 procentního bodu v řadě za sebou. Červnové zasedání bude posledním pro Rusnoka, který ke konci června ve své funkci končí. Novým guvernérem se stane stávající člen rady Aleš Michl. Ten již avizoval, že na svém prvním měnovém zasedání bankovní rady v srpnu navrhne ponechání úrokových sazeb. "Rozhodně mě překvapilo jméno mého nástupce, nečekal jsme toto jméno," uvedl Rusnok k jmenování Michla.



Na konci června kromě Rusnoka končí šestiletý mandát viceguvernérovi ČNB Tomáši Nidetzkému a členovi bankovní rady Vojtěchu Bendovi. Prezident Miloš Zeman může přitom Nidetzkému a Bendovi jejich mandát prodloužit, ale i jmenovat místo nich úplně nové členy rady. Zároveň musí jmenovat nového člena sedmičlenné rady za Rusnoka. Michl s dalším členem rady Oldřichem Dědkem nejsou v současnosti příznivci zvyšování sazeb, přičemž jsou v tomto názoru v bankovní radě v menšině. Prezident ale může svými kroky ohledně jmenování dalších členů poměr hlasování v bankovní radě podle ekonomů obrátit.



"Nevím, kdo budou ti další členové bankovní rady. Na druhou stranu jsme optimista v tom, že ta instituce je robustní, že rozhoduje demokraticky. Je potřebná většina členů rady pro všechna důležitá rozhodnutí," upozornil dnes Rusnok. Výhoda ČNB je podle něj v tom, že v zákoně má jasně uvedeno, co má dělat, jaké má cíle a jaké k tomu má i prostředky.