Rozbřesk: Co může přinést obměna bankovní rady koruně a sazbám?

Obměna v bankovní radě ČNB bude zásadním momentem, který určí podobu měnové politiky v Česku pro následujících šest let. Zásadní rozhodnutí ohledně třech jmen učiní prezident Miloš Zeman v nejbližších týdnech. Pracujeme v tuto chvíli se dvěma základními scénáři - “holubičí revoluce” a “zachování kontinuity” v bankovní radě.



Jmenováním Aleše Michla do čela bankovní rady prezident Zeman vykročil směrem ke scénáři “holubičí revoluce”. To by znamenalo, že k Aleši Michlovi do bankovní rady vybere tři další hlasy, které jsou v tuto chvíli z různých důvodů spíše proti dalšímu růstu sazeb. Z pohledu investorů však bude i v případě “holubičí revoluce” kritické vědět, o jaká konkrétní jména jde. Pro trhy v čele s korunou by bylo nejhorší zprávou, kdyby po boku Aleše Michla usedli zcela identicky smýšlející bankéři - vylučující a priori další růst sazeb, nehledě na nově příchozí data a výsledky nové interní prognózy centrální banky. Při ztrátě vazby na odborný aparát centrální banky by se obměněná bankovní rada stala pro trhy daleko hůře čitelnou a méně kredibilní. To by se při dnešní vysoké globální nejistotě, dvouciferné zrychlující inflaci, neukotvených inflačních očekáváních a zhoršující se vnější rovnováze promítlo v zesíleném odlivu krátkodobého zahraničního kapitálu. Koruna by se dostala pod tlak a ČNB by pravděpodobně musela na trhu reagovat výraznějšími intervencemi na její podporu. Předpokládáme, že intervence na podporu koruny by podpořili v obměněné bankovní radě jak jestřábi, tak i holubice (vyplývá například z výroků Oldřicha Dědka).



Pokud by holubičí revoluce vynesla do bankovní rady holubice a priory nevylučující ani růst úrokových sazeb a přirozeně opírající své rozhodnutí o nové interní prognózy, míra diskontinuity by nebyla zdaleka tak výrazná a ČNB by pro zahraniční hráče mohla zůstat čitelným a kredibilním partnerem. V takovém případě by se odliv zahraničního kapitálu mohl rychle zklidnit.



Nejvýraznější pozitivní reakce by však na koruně byla cítit ve chvíli, kdy by de facto došlo k “zachování kontinuity” v rozhodování bankovní rady - Vojtěch Benda i viceguvernér Tomáš Niedetzký by byli znovu-jmenováni a místo Jiřího Rusnoka by přišel ekonom, který by podobně jako odcházející guvernér pragmaticky hodnotil nově příchozí data a výsledky nové prognózy. V takovém případě bychom mohli vidět výraznější zisky české měny do blízkosti 24,00 EUR/CZK.



Při “zachování kontinuity” by pak paradoxně mohla bankovní rada v červnu právě díky silnější koruně (a většímu manévrovacímu prostoru v druhé polovině roku) zvýšit sazby o něco méně (25-50 bps). V případě scénáře “holubičí revoluce” spojené s rizikem ztráty kredibility ČNB by v červnu ještě stávající bankovní rada mohla preventivně sáhnout k výraznějšímu růstu sazeb o 75-100 bps.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna s klidnější náladou na globálních trzích lehce zpevnila a pohybuje se nad 24,60 EUR/CZK. Nejistota spojená s obměnou bankovní rady ji však zatím výraznější posun vpřed nedovolí a nejinak tomu bude asi i na začátku nového týdne.



Eurodolar

Eurodolar startuje nový týden z pozic v blízkosti 1,06, když delší americké sazby jsou pod tlakem strachu z recese. Naopak euro může těžit z náznaků možné deeskalace na Ukrajině (viz návrh italského premiéra Draghiho na příměří).

Týden začne pohledem na německá data - konkrétně index Ifo. Index předznamená, jak by mohly dopadnout zítra indexy PMI, rizikem je lehké zhoršení v kontextu lockdownů v Číně a pokračujících cenových tlaků (viz německá výrobní inflace na 33 %).