Čipařský obr Broadcom by prý mohl převzít VMware. Posílil by tím svoji pozici v softwaru

Broadcom jedná o převzetí společnosti VMware, která podniká v oblasti cloud computingu. Tvrdí to nejmenované zdroje, na které se odvolává agentura Bloomberg. Pokud se tyto spekulace potvrdí, mohlo by to výrobce čipů Broadcom dostat do vysoce specializované oblasti softwaru. Akce VMware, která má tržní kapitalizaci zhruba 40 miliard dolarů, rostou v dnešním premarketu o 15 procent.

Podmínky případné transakce zdroje nesdělily. Za předpokladu obvyklé prémie by potenciální cena ale podle Bloombergu mohla být vyšší.

Broadcom, který je jednou nejdiverzifikovanějších firem v čipařském odvětví, se v posledních letech orientoval na software. V roce 2018 si koupil CA Technologies a v roce 2019 si od společnosti Symantec koupil její byznys pro firemní bezpečnost.

„Akvizice VMware by dávala strategický smysl, konzistentní se zaměřením firmy orientovat se na software pro firemní infrastrukturu,“ domnívají se na základě spekulací analytici .

VMware, která byla založena v roce 1998, vynalezla software pro virtualizaci. S rostoucím významem cloudu, do kterého se přesouvá stále více úkolů, ale krok držet tolik nedokázala a nezískala v něm pro sebe klíčovou roli.

Broadcom vyrábí celou řadu produktů, od iPhonů po průmyslové přístroje. Kritickým zdrojem růstu se však stala datová centra. Broadcom už před časem jednal o převzetí SAS Institute, oceněné na 15 mld. – 20 mld. USD, dohodou však tato jednání neskončila. Software by pomohl snížit její závislost na čipech.

Akcie Broadcomu i VMware klesly letos zhruba o 18 procent. Tak silně jako mnoho jiných technologických akcí se jich ale výprodeje nedotkly. Index The Philadelphia Stock Exchange Semiconductor klesá letos o zhruba 27 procent. Akcie VMware navíc po spekulacích rostly v úvodu dnešní předobchodní fáze v New Yorku o 15 procent. To by firmě dodalo tržní kapitalizaci zhruba 46 miliard dolarů.

Akcie Broadcom, jejíž tržní hodnota je zhruba 22 miliard dolarů, v premarketu o 2 procenta klesaly. Výkonnost za poslední rok v porovnání s indexem Nasdaq Composite je vidět níže:

Zdroje: Bloomberg, Patria.cz