Špatná data jsou dobrá data? Otazník z trhu práce na závěr týdne

Revidovaná data ráno potvrdila stále dobrou kondici sektoru služeb v Eurozóně, když index PMI zůstává bezpečně nad neutrálními 50 body. Pro trhy však jde o málo významnou zprávu, která jen drobně upravuje už známá předběžná čísla. Hlavní pozornost míří k odpolednímu reportu z amerického trhu práce.

Nutnost potlačit inflaci znamená potřebu omezit poptávku, která umožňuje cenám růst. Trh práce v tom hraje klíčovou roli, je velmi přehřátý a určité ochlazení by bylo jen ku prospěchu. Domníváme se, že i hráči na finančních trzích by radši viděli o trochu slabší trh práce, který by utlumil riziko ještě agresivnějšího postupu centrální banky. Samozřejmě ale nesmí jít o prudké zhoršení.

Dál se tak nacházíme v trochu zvláštní situaci, kdy data svědčící o neklesající nezaměstnanosti a pomalejším růstu mezd by měla být přijímána kladně a naopak příliš dobrá čísla by na trhu vyvolala nervozitu. Očekávání v zásadě míří tím směrem, který by si investoři mohli přát, když se předpokládá o něco slabší tvorba nových pracovních míst i mírnější meziroční růst mezd. Na druhou stranu trh práce nadále nasává pracovníky tempem, které je nadprůměrné, umožňuje pokles míry nezaměstnanosti a udržování tlaku na mzdy. Zároveň není pravděpodobné, že by data pohnula s plány Fedu na nejbližší měsíce. Naplnění tržních očekávání by tak bylo jen drobným krokem, což ovšem neznamená, že sentiment nemůže podpořit.

Doplněním bude report ISM, tentokrát z amerického nevýrobního sektoru. I přes částečné zhoršení se i zde čeká udržení stále velmi slušného tempa aktivity. A stejně jako v případě průmyslu je třeba hodně sledovat detaily, zejména dílčí cenový index.

Hlavní finanční trhy dopoledne nevykazují příliš velké změny. Evropské akcie si v úvodu vzaly inspiraci ze včerejšího amerického růstu, ale pak zisky omezily. Dluhopisy i eurodolar jsou v klidu, ropa dnes lehce koriguje včerejší nárůst. Koruna po návratu k 24,70 za euro pouze přešlapuje na místě.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:27 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7073 0.1057 24.7253 24.6622 CZK/USD 22.9825 0.0871 22.9895 22.9280 HUF/EUR 394.9200 0.2030 395.9224 394.0445 PLN/EUR 4.5907 0.2463 4.5943 4.5749

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1602 0.0186 7.1773 7.1562 JPY/EUR 139.7620 0.1236 139.8550 139.4750 JPY/USD 130.0280 0.1240 130.0670 129.8270

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8550 0.0568 0.8559 0.8544 CHF/EUR 1.0315 0.1996 1.0316 1.0280 NOK/EUR 10.1168 0.3208 10.1168 10.0676 SEK/EUR 10.4451 0.1049 10.4495 10.4122 USD/EUR 1.0749 0.0079 1.0762 1.0745

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3795 0.2207 1.3799 1.3731 CAD/USD 1.2570 -0.2532 1.2579 1.2556