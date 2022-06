Rozbřesk: Když sleva na zmrzlinu nemusí být nejlepší nápad

Představte si, že máte stánek se smetanovou zmrzlinou.



Posledních pár let nebylo nic moc. Ne, že by nebylo v létě teplo, ale lidé zůstávali doma. Peníze jim tak zbyly a chuť na zmrzlinu rostla.



Letos už se ven chodí daleko víc. Očekávali jste to a snažili jste se připravit. V mezičase ale soused, který měl také stánek, skončil. Velký zmrzlinář z vedlejšího města navíc přestal jezdit, protože ho zavřela hygiena.



Chuť na zmrzlinu je po půstu veliká, ačkoliv smetana a cukr také dost zdražily a museli jste zvednout ceny. Fronta je přesto stále delší, než jste původně čekali. Nestíháte a proto zdražujete dál. V důsledku výrazně víc, než zdražily smetana a cukr.



V okolních městech se dějí podobné věci. I tam mají lidé po pauze jak peníze, tak chuť. A část zmrzlinářů si i tam našla jinou práci. Marže proto rostou. A začínají se množit hlasy, že zmrzlina letos zdražuje nějak moc a že si vy i ostatní letos beztak jen mastí kapsu...



Kromě nedávné máselné krize snad příběh čtenáři připomíná i to, co se teď děje na trhu s ropou (smetana) a s ropnými produkty (zmrzlina). Debaty o vysokých maržích, ať již na straně pump nebo rafinerií, jsou mediálně vděčné téma a "někdo za to přece určitě může". Spíše se ale zdá pravděpodobné, že jako při nejlepší vůli nestíhá náš zmrzlinář, tak nyní nestíhají rafinerie, které jsou úzkým hrdlem celého řetězce. Navíc chybí ruská nafta (zmrzlinář z vedlejšího města nejezdí). Jak také spiknutím středoevropských rafinerií vysvětlit třeba to, že podobné věci se dějí i v USA (v okolních městech)? Data ukazují, že jen v USA byla kapacita rafinerií květnu meziročně asi o milión barelů denně nižší (soused, který nevydržel). Na trhu, který není z nejpružnějších, jde o solidní průšvih.



Takže podobně jako zmrzlinář, který v hypotetickém případě myslí na sebe, "nedělá charitu", protože by se strhal, a zdraží, reagují i rafinerie (smyslem jejichž existence je generovat zisk). A to se posléze projeví i na čerpací stanici.



A co se děje dál?



Starosta města nevydržel, pozval si vás, utahaného zmrzlináře, na kobereček, a cenu zmrzliny vyhláškou snížil. Tím pádem se ale nedostalo na každého, respektive z dříve velké porce se stal jen malý kopeček. Nově si tak levnější zmrzlinu může koupit jen někdo a přespolní mohou rovnou zapomenout!



Nedávný titulek z Bloombergu zní: Maďarsko bojuje proti "benzínové turistice" zákazem omezení cen pro cizince...





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se stále drží pod hranicí EURCZK 24,70. Cesta dolů je omezená nejistotou ohledně dalšího vývoje oficiálních sazeb, cestě nahoru naopak brání hrozba zásahu ČNB.



Eurodolar

Návrat averze k riziku pomohl eurodolaru výše, ačkoliv z Fedu zazněl vcelku jasný signál, že na “pauzu” v září je třeba zapomenout. Konkrétně druhá žena Fedu L. Brainardová uvedla, že si lze těžko představit, že by si Fed na zářijovém zasedání dal pauzu v cyklu zvyšování úrokových sazeb.

Dnes budou v centru pozornosti oficiální statistiky z trhu práce v USA za květen. Po včerejším ADP reportu mohou být očekávání nastaveny poměrně nízko. Vedle hlavního čísla bude trh zajímat i míra nezaměstnanosti a růst mezd. Později odpoledne bude ve hře i podnikatelská nálada v americkém sektoru služeb (ISM). Americká čísla nemusí být vůbec špatná, ale je otázkou, zdali dokoží stlačit eurodolar níže před blížícím se zasedání ECB.